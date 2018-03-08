Sosyal medya uygulamalarına ve anlık mesajlaşma uygulamalarına karşı Google’ın hamlesi olarak gösterilen Google Duo uygulaması, çok kısa bir süre içerisinde ardı ardına güncellemeler almaya başladı. İlk etapta istediği başarıyı yakalayamamış ve çok fazla kullanıcıya ulaşamamış olsa da aldığı güncellemelerle yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlayan Google Duo, son olarak geçtiğimiz günlerde yeni bir güncelleme daha aldı.

Bu kez gelen güncelleme Google Duo uygulamasının rakiplerine göre büyük oranda fark yaratmasını da sağlamış oldu. Haliyle uygulamanın daha da öne çıkmasının sağlandığını belirterek detaylara geçelim.

Google Duo Nasıl Yenilikler Aldı?

Yeni güncellemede birçok mini düzenleme söz konusu ancak en çok dikkat çeken güncelleme Google Duo video mesaj özelliği oldu. Telesekreter tanımını yeni bir boyuta taşıyacak olan güncellemenin, anlık mesajlaşma uygulamalarına karşı da çok önemli bir adım olduğunu eklemek gerekiyor. Söz konusu sistemin işleyişi de oldukça basit.

Diyelim ki bir görüntülü görüşme başlatmak istediniz. Bu sırada bir bağlantı sorunu oldu ya da karşı taraf görüşmeyi kabul etmedi. Bu durumda görüntülü bir mesaj hazırlayabileceksiniz. Ekranda çıkan “görüntülü mesaj” butonuna basarak, 30 saniyelik bir görüntülü mesaj oluşturmanız mümkün olacak.

Geri sayımın ardından 30 saniyelik videoyu hazırlamanız yeterli olacak. Üstelik bu videoları doğrudan gönderme gibi bir zorunluluk durumu da yok. Kullanıcılar görüntülü mesajlarını beğenmemeleri durumunda Google Duo mesajını yeniden çekebilecek.

Google Duo için yayınlanan bu yeni özelliğin hem iOS hem de Android işletim sistemleri için geldiğini belirtelim. Fakat burada kullanıcıların bilmesi gereken, güncellemenin anında gelmeyeceği. Her zaman olduğu gibi Google parçala dağıt sistemini kullanmayı tercih etti. Güncellemeler bölge bölge bir şekilde dağıtılmaya başlandı.

Bu nedenle tüm Duo kullanıcılarının yeni özelliği alması, birkaç haftayı bulacak gibi duruyor. Fakat bu güncellemenin uygulamaya yeni bir boyut kazandıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Fark oluşturma konusunda oldukça başarılı bir güncelleme ile karşı karşıya kalmış oldu. Duo için ne kadar etkili bie adım oldu? Zaman gösterecek.