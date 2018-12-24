Sosyal medya uygulamaları içerisinde Google’ın etkisini kaybetmeye başladığı bir gerçek. Instagram ve Facebook gibi devlerin bulunduğu alanda, bir de anlık mesajlaşma uygulamalarını düşünecek olursak, Google + gibi sosyal medya odaklı platformların pek bir şansı olmuyor. İşte internet devi bu durumu değiştirmek adına geçtiğimiz yıllarda yeni bir uygulama yayınlamıştı. Anlık mesajlaşma uygulamalarına dahil edebileceğimiz Google Duo, bu konuda markanın en büyük atılımlarından biri olmayı başarmıştı.

Her ne kadar başlarda istenen düzey yakalanamamış olsa da şu sıralar Google Duo için istenen başarının elde edildiğini söylemek de yanlış olmaz.

Google Duo 1 Milyar Kullanıcı Barajında

İlk etapta tam olarak isteneni karşılayamayan uygulama, sadece 100 milyon gibi bir indirme sayısı ile karşımıza çıkmıştı. Bu rakam rakip uygulamalara göre bir hayli geri planda kalındığını gösteriyordu. Benzer görüntülü görüşme ya da anlık mesajlaşa uygulamalarında indirme sayıları 3-4 katının bile üzerindeydi. İşte tam bu evrede Google, Android işletim sisteminin avantajlarını kullandı ve uygulamasını cihazlarda yüklü olarak sundu.

Haliyle Google Duo indirme sayısında da ciddi bir yükselme başladı. İlk olarak 500 milyon kullanıcı barajı geçildi. Tabii ki bu süreçte Google Duo için güncellemeler de yayınlanmaya devam etti. Hem tanıtım hem güncelleme devam ederken, akıllı telefonların içerisinde yüklü olarak uygulamanın gelesiyle beraber çok hızlı bir yükseliş elde edildi ve indirme 500 milyonun üzerine çıkmaya başladı.

Son olarak dün açıklanan rakamlar ise nasıl bir büyüme yaşandığının göstergesi oldu. Güncel rakamlara göre baktığımız zaman Google Duo indirme sayısında 1 milyar kullanıcıyı bulmayı başardı. Rakip olarak gösterebileceğimiz WhatsApp ile yarışmaya başlayan uygulama, en çok indirilenler arasındaki yerini de almış oldu.

Kullanıcıların uygulamayı ne kadar aktif kullandığı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Google bu konuda çok fazla paylaşım yapmayı tercih etmiyor. Yine de kısa bir süre içerisinde 1 milyar indirme sayısının geçilmiş olması, Google’ın bu alanda bir başarı elde ettiğinin göstergesi.