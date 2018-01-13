Google Duo Tüm Android Telefonlara Dağıtılmaya Başladı!

Google‘ın video sohbet uygulaması Google Duo hala telefonunuzda yüklü değilse artık istemeseniz de yüklenecek. Google tarafından sunulacak bir güncelleme sayesinde artık bu mümkün. Google Duo şimdi uygulamayı cihazlarına indirmeyen kullanıcılarına görüntülü sohbeti otomatik gönderiyor. Normal bir Duo çağrısında görüntülü sohbet alıcısı çağrıyı kabul etmeden önce arayanın canlı videosunu görür. Telefon simgesini yukarı doğru çektiğinizde sohbete başlayacaksınız.

Ön kamera ile telefonun arkasındaki kameraya geçiş yapma gibi diğer Duo özellikleri de mevcuttur. Mikrofonun sesini kısarak çağrı sesini kapatmaya da karar verebilirsiniz. Aramayı bitirme aynı zamanda normal bir Duo çağrısıyla aynı şekilde gerçekleştirilir.

En büyük fark ise uygulamayı isteği dışında yükleyen kullanıcılar aslında sadece gelen aramaları cevaplayabilecekler. Aramayı kabul eden kişi Duo’yu telefonuna yüklemek isterse bu mümkün olacak. İzin vermesi için bir soru sorulacak. Başka bir şey daha var. Aramanın alıcısına arayan kişinin kendisine ulaşma girişiminde bulunup bulunmamasını sorar.