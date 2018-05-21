Yatırımlarına hızlı bir şekilde devam eden Google, son olarak sosyal medya uygulamalarına el attı. Anlık mesajlaşma uygulamalarına giriş yapmak için önemli adımlar atan teknoloji devinin, bu noktada yeni bir uygulama sunduğunu da görmüştük. Google Duo olarak değerlendirilen yeni uygulama, anlık mesajlaşma uygulamaları içerisine bir anda öne çıkmış ve Google’ın rakiplerine göz dağı olarak değerlendirilmişti.

Her ne kadar WhatsApp kadar ya da benzeri uygulamalar kadar başarılı olmasa bile söz konusu uygulamanın önemli güncellemelerle beraber zenginleştirilmeye başlandığını gördük. Hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaşmak için önemli adımlar atan Google’ın bu noktada son hamlesi ise yeni beta güncellemesi oldu. Yeni güncellemenin detaylarına geçelim.

Google Duo Yeni Özellikleri

Yeni beta güncellemesi sonrasında uygulamaya önemli bir ayrıcalık geliyor. Yeni gelen ayrıcalık ekran paylaşımı özelliği. Bu özellikle beraber kullanıcıların arkadaşlarının cihazına bağlanması gibi bir ayrıcalık kullanıma sunulmuş oldu. Bir nevi yardım sistemi olarak görebileceğimiz sistemde, uzak bağlantı kurarak kullanıcıların cihazlarına erişmek mümkün olacak.

Daha önce sıkça duyduğumuz destek uygulamalarına benzer bir sistemi olduğu açıklanan yeni ekran paylaşım özelliğinin oldukça kullanışlı olduğundan da söz ediliyor. Bir başka kullanıcının cihazına doğrudan bağlantı kurabilmek büyük bir ayrıcalık olsa gerek. Bu özelliğin tam olarak nasıl çalışacağı konusunda ise en ufak bir bilgi paylaşımı yapılmış değil.

Şimdilik sadece yeni özelliklerin denemelerinin devam ettiği konusunda bilgilerin paylaşıldığını gördük. Yeni özelliklerin ne zaman kullanılacağı konusunda detaylı bilgilerin ise testlerin sonuçlanmasının ardından bilgiler verileceği belirtiliyor.

Öyle ki ilk testlerde belli oranda başarısızlıklar alındığını da ekleyelim. Henüz beta testleri devam eden güncellemenin yayınlanmasının ardından yeni sürüm hakkında daha fazla bilgi paylaşacağız. Şimdilik güncellemelerin yayınlanması için Google açıklamalarını bekliyoruz. Detayları paylaşmaya devam edeceğiz. Tüm bu değişikliklerin Google Duo uygulamasına ne kadar etki edeceğini de zaman gösterecek.