Yıllık Google for India etkinliğinde Google, gelişmekte olan pazarlar için duyurular yaptı ve kullanıcıların depolama alanı, yedek dosyaları yönetme veya diğer Android kullanıcılarıyla içerik paylaşma olanağı sağlayan Files Go uygulamasının küresel kullanılabilirliğini duyurdu.

Files Go, birkaç fotoğraf, uygulama önbelleği ve kullanılmayan uygulamaları temizleme özelliği ile geçen ay bir kaç pazarda serbest bırakıldı. Uygulama şimdi birkaç daha fazla özellik ekledi ve mevcut özellikleri iyileştirdi. Google, uygulamayı 4 GB veya 8 GB dahili depolama alanına sahip giriş seviyesi akıllı telefonlarda yer açmak için sunmak istemekte.

Uygulama, günlük kullanım uygulamalarından birikmiş, yinelenen resimler, düşük çözünürlüklü resimler, büyük videolar, kullanılmayan uygulamalar ve önbellek bulma yeteneğine sahip. Buna ek olarak kullanıcılar dosyaları Google Drive‘a veya diğer bulut saklama sağlayıcılarına yedekleyebilir.

Belki de Files Go’nun gelişmekte olan pazarlar için en önemli özelliklerinden biri, bir Wi-Fi hotspot kullanarak hücresel bir veri bağlantısı olmadan dosyaları paylaşma yeteneğidir. Play Store’da böyle birçok uygulama bulunmasına rağmen, reklamsız bir resmi çözüm her zaman tercih meselesi olmakta.

Kullanıcılar buradan Files Go uygulamasını edinebilir.