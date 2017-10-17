Google Fotoğraflar Artık Evcil Hayvanınızı Tanıyabilecek

Bugün, Google, Fotoğraflar hizmeti için evcil hayvan sahiplerinin çok seveceği bir özellik sunduğunu açıkladı. Artık köpeklerinizi ve kedilerinizi tanıyacak ve onları insan fotoğraflarınızın yanında bulacaksınız.

Google Fotoğraflar‘a aşina değilseniz, tüm resimlerinizi insanlar, yerler ve şeyler olarak organize edebilen bir hizmet. Bu hizmetle birinin resmine dokunabilir ve hemen o kişinin tüm görüntülerini bulabiliyorsunuz. Ancak köpekler daha önce ‘şeyler’ kategorisi altında kalırken, şimdi bunlar ‘insanlar’ kategorisinde.

Bu güncellemeden önce, aradığınızı bulmak için arama çubuğuna ‘köpek‘ veya ‘kedi‘ yazmanız gerekiyordu. Şimdi, tüylü dostlarınızı insan arkadaşlarınızla karışık bulacaksınız.

Google, yeni özelliğin “çoğu ülkede” bugün yayınlandığını söylüyor, bu nedenle kısa sürede görmeye başlamanız gerekmekte. En son güncelleme için App Store ve Google Play Store‘u kontrol ettiğinizden emin olun.