Google Fotoğraflar Kullanıcılara Daha Fazla Seçenek Sunuyor!

Google, akıllı telefon üretiminin yanı sıra bir de bunlara yazılım desteği vererek pazardaki payını oldukça iyi korumaya devam ediyor. Şirket Android yazılımı ile birlikte kendi uygulamalarını da akıllı telefonlara yerleştirerek kendisini sürekli gösteriyor. Bu uygulamalardan bir tanesi de Fotoğraflar olarak karşımıza çıkıyor.

Google bu uygulamasına yeni bir güncellemeyi bugün itibariyle sunmuş durumda. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılara artık kırpma, perspektif değiştirme, ayrıntılı düzenlemeler (parlaklık, kontrast, doygunluk, sıcaklık) ve yerleşik filtreler gibi birçok yeni video düzenleme seçeneğine sahip oluyorlar.

Bilindiği üzere güncellemeden önce kullanıcılar video düzenleme konusunda sadece video uzunluğunu kısaltma ve videoyu döndürme seçeneklerine sahipti.





Google yayımladığı bu yeni güncelleme ile birlikte Fotoğraflar uygulamasının seçeneklerini genişletmeye devam ediyor. Güncelleme aynı zamanda kullanıcılara dinamik öneriler ve gökyüzü önerileri ile birlikte otomatik ayar yaparak görsellerin göze daha iyi görünmesini sağlıyor.

Bu güncelleme 3 GB RAM kapasitesine sahip ve Android 8.0 çalıştırabilen cihazlar için geçerli durumda. Ayrıca tüm Google One üyeleri ve Pixel kullanıcıları da bu güncellemeye otomatik sahip olabiliyorlar.