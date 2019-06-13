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Google Fotoğraflar ve Drive Otomatik Senkronizasyonu Sonlandırılıyor!

Google, Fotoğraflar ve Drive uygulamasındaki sinir bozucu otomatik senkronizasyon özelliğini devre dışı bırakıyor...

By Muhammed Arslan

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Google Fotoğraflar ve Drive Otomatik Senkronizasyonu Sonlandırılıyor!

Google şu anda, 10 Temmuz’dan itibaren değişecek olan Drive ve Google Fotoğraflar arasında otomatik senkronizasyon sunuyor. Temmuz’dan itibaren, Google Drive’a veya Google Fotoğraflar’a fotoğraf yüklediğinizde veya sildiğinizde, değişiklikler diğer cihazına yansıtılmayacak.

Yeni sistem ile birlikte, kullanıcıların fotoğrafları Fotoğraflar’dan elle indirmeleri ve Drive’a yüklemeleri gerekmekte. Bu durumun kaynaklanmasındaki temel sebep, Fotoğraflar ile Drive arasındaki bağlantıyla karıştığını söyleyen kullanıcıların geri bildirimlerinin ardından geliyor.

Şirket, bu değişikliklerin fotoğraf ve videoların ürünler arasında nerede depolanacağını kolayca seçmenize olanak sağlayacağını söylüyor.

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  • Fotoğraflar uygulama sitesinde, “Sürücüden Yükle” adı verilen yeni bir özellik, Drive’daki fotoğrafları ve videoları manuel olarak seçmenize olanak sağlar.
  • Kopyalandığında, bu öğeler iki ürün arasında birbirine bağlı değildir.
  • Fotoğraflar ve videolar artık her iki üründe de eşitlenmeyeceğinden, Google Drive ile Google Fotoğraflar’ın Orijinal Kalitesinde kopyalanan öğeleri depolama alanınıza sayılacaktır.

Yeni özelliklerin kısmen iyi yönde olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta telefonunuzde çektiğiniz her bir fotoğraf otomatik olarak yedekleniyor. İstenmeyen görüntüler bile doğrudan internet üzerine yansıyor. Bu gibi sorunları çözmek için en ideal yaklaşım diyebiliriz.

KaynakGoogle Blog
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