Google Fotoğraflar'a Nasıl Yedek Yapılır?

Google Fotoğraflar uygulaması, fotoğraflarınızı yedeklemek ve onları güvende tutmak için en iyi depolamalardan biridir. Android telefon veya tablet, iPhone, iPad, Mac veya Windows PC kullanıyor olsanız da, tüm fotoğraflarınızı otomatik olarak yedekleyen ücretsiz bir uygulama olarak ön plana çıkar.

Uygulama içerisinde yükleme boyutunu ‘Yüksek kalite’ olarak seçerseniz, yedekleriniz için sınırsız depolama alanına sahip olursunuz. Ancak Google’ın yükleme sınırlaması 16MP’den daha büyük fotoğrafları otomatik olarak sıkıştıracaktır.

Uygulama içerisinde yüklemeyi durumunu ‘Orijinal’ olarak seçerseniz, fotoğraflar herhangi bir sıkıştırma olmadan yüklenir, ancak Google hesabınızın depolama kotasıyla sınırlandırılırsınız. Bu ücretsiz hesaplar için 15GB’tır. Ancak isterseniz daha fazla alan satın alabilirsiniz.

Telefon veya Tabletten Google Fotoğrafara Nasıl Yedekleme Yapılır

Aşağıdaki adımları sırası ile takip edebilirsiniz.

iOS veya Android için Google Fotoğraflar uygulamasını indirin.

Uygulamayı açın ve menü düğmesine (sağ üst köşedeki üç noktalı yatay çubuk) dokunun.

‘Ayarlar’ı seçin, ardından ‘Yedekle ve senkronize et’ kısmına dokunun.

En üstteki düğmeyi kullanarak yedekleri açın.

PC veya Mac’ten Google Fotoğraflar’a Yedekleme Nasıl Yapılır

Yine yedekleme yapmak için aşağıdaki adımları takip gerekmektedir.

Google Backup and Sync.’u indirin ve yükleyin.

Google hesabınız ile giriş yapın.

Fotoğraf klasörünüzü seçin.

Fotoğrafları yüksek kalitede veya orijinal kalitede yüklemeyi seçin.

‘Fotoğrafları ve videoları Google Foto’ya yükle’ seçeneğini işaretleyin.

Google Drive’dan dosyaları senkronize edip etmeyeceğinizi seçin.

Yedeklemeye başlamak için ‘Tamam’ı tıklayın.

Uygulama telefonunuzda sürekli arka planda çalışacağı için, batarya ömrünüze dikkat etmeniz gerekecek. Aynı zamanda Google üzerinden de her hangi bir tarayıcı kullanarak fotoğraflarınıza erişebilirsiniz.

Belirlenen saat aralığında sürekli aktif olarak çalışan program, bütün fotoğraflarınızı yedekleyebilir, telefonunuzdan silinse dahi, Google Fotoğraflar uygulaması üzerinden mail ile giriş yaptığınızda tekrardan fotoğraflarınıza kavuşabilirsiniz.