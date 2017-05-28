Google Fotoğraflar’a yeni özellik: Photo Books

Gerçekleşen Google I/O etkinliğinde, Google, fotoğraf albümleri oluşturma özelliği olan Google Fotoğraflar‘da yeni bir özellik açıkladı. Özellik başlangıçta yalnızca web sitesinde mevcuttu, ancak şimdi de uygulama içinde çalışıyor ve hem Android hem de iOS’da mevcut.

Fotoğraf kitaplığıyla (photo books), artık Fotoğraflar kitaplığınızdaki fotoğrafları bir ciltli kitap yapabilir veya ciltli bir kitapta tutabilirsiniz. Yazdırmak istediğiniz bir fotoğraf grubunu seçmeniz yeterlidir ve Google, yazdırılacak en iyi fotoğraflarını otomatik olarak seçmek için cihaz öğrenimini kullanır. Uygulama gelecekte hızlı bir şekilde seçmeniz için önceden yapılandırılmış kitaplar önerebilecek.

Fotoğraf kitaplığı, softcover için 9.99 dolar ve 20 sayfalık ciltli sayfa için 19.99 dolar; ekstra her sayfa için ek ücret alınarak fiyatlandırılıyor.

Hizmet şu anda ABD’de mevcuttur ve daha fazla ülke tarafından kullanılabilir.