Google GDC 20018'e Hazırlanıyor: Yeni AR Destekli Oyunlar

19 Mart Pazartesi günü Google tarafından 2018 GDC (Oyun Geliştirme Konferansı) bir Google Geliştirici Günü‘ne ev sahipliği yapacak. Daha sonra 21 Mart’tan 23 Mart’a kadar aynı konferansta bir stand kurulacak. Şahsi olarak görüşmek için bir GDC bileti almanız gerekse de Google etkinliği izlememiz için canlı olarak yayınlayacak. Etkinliği görmek istiyorsanız Google’ın etkinlik sayfasından güncellemeler için kayıt olabilirsiniz. İstediğinizden emin değil misiniz? İşte mağazalarında neler bulunacak bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Geçtiğimiz yıl Google GDC‘ye katıldığında yeni para kazanma ve reklam fırsatlarını göstererek oyuncu katılımını artırmaya odaklandı. Bu sene ise AR ve çok oyunculu deneyimleri vurgulayarak mobil oyunların erişimini genişletmeye odaklanacaklar. Ayrıca oyun yapımcılarının kullanıcı tabanlarını gelişmekte olan ülkelere nasıl genişletebileceklerini tartışacaklar. Bunlardan herhangi biri ilginç görünüyorsa etkinliği canlı yayından takip etmenizi öneririz. Geleceğin AR destekli oyunlarını ilk sizler görebilirsiniz.

Mobil oyunların geleceği için Google‘ın neleri tanıtacağını görmek için bizler de yakından izleyeceğiz. Tabii ki sizin için heyecan verici şeyler gelip gelmeyeceğinden emin olacağız. Mobil oyunlarda en çok neyi görmek istersiniz? Yorumlar ile bizimle paylaşın.