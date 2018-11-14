Google nihayet Gece Görüşü özelliğini yeni Google Pixel cihazlarına aktarmaya başladı. Bu özellik şu anda Pixel 3 ve Pixel 3 XL için Google Play Store‘daki Kamera uygulaması güncellemesi aracılığıyla dağıtılmaktadır.

Gece Görüş modu 2018 yılında piyasaya sürülmüş Pixel model telefonlardaki düşük ışık performansını artıran yeni bir özelliktir. Yeni özelliğe sahip uygulama son Huawei amiral gemisi telefonlarında bulunan Gece moduna benzer.

Gece Görüşü, çok sayıda uzun pozlama çekimi yapar ve bunları bir araya getirerek optimize bir görüntü sunar. Kamera uygulaması el hareketini algılar ve deklanşör hızının süresini otomatik olarak ayarlar. Sonraki aşamada ise bunları orjinal bir hale göre düzeltir.

Kameranın elde olduğunu algılarsa, Gece Görüş süresi daha kısa bir pozlama süresine sahip olur. Ancak telefonu bir sehpaya yada bir yere konumlandırırsanız, telefon gürültüyü azaltmak için çok daha uzun pozlama sağlayacaktır. Her iki durumda da Gece Görüş’ü yakalamak için standart fotoğraflardan biraz daha uzun sürenin geçmesi gerekecektir. Ancak güzel sonuçlara ulaşıldığı için buna değerdir.

Standart fotoğraflarla karşılaştırıldığında, Gece Görüş çekimlerinde belirgin olarak daha iyi pozlama elde edilmektedir. Ancak normalde bekleyeceğimiz tipik yüksek ISO gürültüsü olmaz. Google ayrıca, görüntülerin biraz daha popüler olmasını ve görüntünün daha da netleşmesi için kapsamlı bir tonlama eşlemesi yapar. Tam anlamıyla gece görüşü değildir ve teknolojinin sınırlamaları vardır, ancak düşük ışıklandırma deneyimini büyük ölçüde geliştirir.

Google Pixel 3,