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Google Glass Enterprise Edition 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Google, daha güçlü, çok çekirdekli bir işlemciye, gelişmiş kamera performansına ve son derece etkileyici kaliteye sahip olan Glass Enterprise Edition 2 'yi tanıttı.

By Muhammed Arslan

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Google Glass Enterprise Edition 2 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Google, artırılmış gerçeklik kulaklık seti olan Google Glass Enterprise Edition ’ı ilk defa Temmuz 2017’de piyasaya sundu. Yakın zamanda ise LTE özelliği bulunan Snapdragon 710 işlemcili yeni bir model söylentileri başlamıştı.

Bugün ise Google, daha güçlü, çok çekirdekli bir işlemciye, gelişmiş kamera performansına ve son derece etkileyici kaliteye sahip olan Glass Enterprise Edition 2 ‘yi tanıttı. Gözlük donanım ve sağlamlık açısından da geliştirildi.

Google Glass Enterprise Edition 2, yeni bir yapay zeka motoru ve daha güçlü bir çok çekirdekli CPU ile birlikte gelen Qualcomm Snapdragon XR1 platformuyla desteklenmektedir.

Google Glass Enterprise Edition 2 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Bu Glass aynı zamanda önceki nesillere göre daha iyi kamera performansı ve kalitesi ile birlikte geliyor. İlk kez Google, Glass Enterprise Edition 2’ye USB Tip-C portu ekledi. Hatta Glass, Android üzerine kurulu olduğundan, kullanıcılar halihazırda kullandıkları hizmetleri ve API’leri kolayca entegre edebilir.

Ayrıca Android Kurumsal Mobil Cihaz Yönetimi (Android Enterprise Mobile Device Management)’ni de destekler. Ek olarak, Google, üretim alanları ve bakım tesisleri gibi farklı zorlu çalışma ortamları için Glass uyumlu güvenlik çerçeveleri yapmak üzere Smith Optics ile ortaklık yaptığını açıklamıştır.

Google Glass Enterprise Edition 999 Dolar olarak fiyatlandırılmıştır. Doğrudan kişiye satılmaz. Enterprise bunun yerine sadece işletmelerine satılmaktadır ve ilgilenen kişiler bunu bugünden itibaren şirketin satış ekibine başvurarak alabilirler.

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