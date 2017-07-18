Google Glass, yeni modeliyle yeniden doğuyor!

Google Glass, son zamanlarda arama devinin en önemli markalardan biri oldu. Belki de Sergey Brin‘in 2012’de ürününü Google I/O’da (Google geliştirici konferansı) tanıttı ve bu beklentilerin pazarda nasıl bir tepki vereceğini görmek istedi.

Bir süre sonra Alphabet‘ın X bölümünün, ‘moonshots’tan sorumlu olanın projeyi devraldığını duyduk. Ve bugün, Google Glass Enterprise Edition‘ı (GEE), yeniden başlattığını açıkladı. Adı aslında geçen yılda ima edildi, ancak her şeyin resmi hale gelmesi biraz uzun sürdü.

Yeni parolanın da işaret ettiği gibi, cihazın tüketicilere satılmamasının asıl nedeni henüz bu teknoloji için erken olduğu ve pazarın tepkisini ölçmek olabilir. GE Havacılık mekaniği, uçak motorlarının montajında ​​ve tamirinde yardımcı olmak için GEE’yi kullanırken, AGCO çalışanları tarla makineleri monte ederken GEE aracılığıyla kontrol listelerine ve kullanım kılavuzlarına erişirken, DHL çalışanları parsellerin depolarda nerede bulundukları konusunda GEE hakkında gerçek zamanlı talimatlar alıyor. Bu ürün DHL’nin tedarik zinciri verimliliğini % 15 oranında artırdı.

Artık bir tane satın alamayabilirken, Glass aslında dünyayı değiştirmek amacından vazgeçmedi.