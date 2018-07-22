Akıllı saat, akıllı bileklik ve akıllı telefon derken bu alanda yeni bir fikir olarak karşımıza çıkan akıllı gözlüklerde epey bir konuşuldu. Bu alanda ilk girişimi yapan ise yine Google oldu. İlk olarak 2013 tarihinde karşımıza çıkan Google Glass gözlükleriyle beraber akıllı gözlük alanına giriş yapan markanın, ilk etapta bu teknolojiyi yaygınlaştıramadığını gördük.

Dönemin şartlarından mı yoksa sunulan kullanım detaylarından mı bilinmez ama Google Glass modeli istenen başarıyı veremedi. Cihazın tam anlamıyla seri üretime geçemeden bile iptal olduğunu haberleri gündeme gelmeye başlamıştı. Şimdi ise Google’ın yeni bir proje ile tekrar Google Glass gözlüklerini gündeme getireceği ortaya çıktı.

Yeni Google Glass Ne Zaman Geliyor?

Yeni gözlükler için ortaya çıkan detaylar oldukça şaşırtıcı. Aslında tam olarak yeni bir gözlük geleceğini söylemek doğru olmaz. Öyle ki bu modelin yenilenmiş bir Google Glass serisi olarak sunulabileceği konusunda bilgiler var. Bir nevi seri üretime geçmeyecek cihazın seri üretime geçtiğini göreceğiz. Bu kez piyasaya sürülecek olan yeni gözlüklerin ise mevcut test ekibinden alınan verilere göre düzenleneceği konusunda bilgiler var. Buna göre Google Glass gözlüklerinde kamera kullanılmayabilir.

Kamera bölümünün eski Google Glass gözlüklerinde yeterince beğeni kazanmaması ve açıkçası başka nedenlerden dolayı kamaraların gözlüklerden çıkarılabileceği konusunda bilgiler var. Kameranın gözlüklerden kaldırılmasının ardından yeni kameralara özel asistan desteğinin geleceğinden söz ediliyor. Bu noktada Google asistan desteğinin geliştirilmesi bekleniyor.

İnternete bağlanan ve sesli komut ile Google Asistan bağlantısı kurabileceği belirtilen Google akıllı gözlüklerinin, sistemsel kısımlarda da değişikliklere gideceği düşünülüyor. Belli başlı tasarım değişiklikleriyle de güncellenmesi beklenen yeni akıllı gözlük modelinin, teknik özellikler kısmında nasıl farklar sunacağı kısmında ise net bilgiler söz konusu değil.

Gözlüğün içerisinde yer alacak işlemci, bellek bileşenleri gibi bileşenlerin detaylarının ne zaman ortaya çıkacağını bilmiyoruz. Yeni akıllı gözlüklerin bu versiyonla beraber ne zaman geleceği konusunda da bazı bilgiler var. Gözlüklerin 2019 yılında yeniden piyasaya sürülebileceği konusunda bilgiler var.