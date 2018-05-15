Google bulut depolama hizmetini yeniliyor, Drive’ı. Şirket, Google One‘ı duyurdu. Google One, tüketiciler için ücretli ödeme planlarını geliştirerek daha düşük maliyetler için genişletilmiş depolama alanı sağlıyor. Buna ek olarak şirket, tüm ücretli Tüketici Depolama alanı planlarının önümüzdeki birkaç ay içinde Google One’a dönüştürüleceğini söylüyor.

Ücretsiz sürüm şu anda 15GB ücretsiz depolama alanı içermekte. Google One ile, en düşük ücretli ödeme planları 100 GB depolama alanı için ayda 1,99 ABD dolarından başlıyor. Daha üst planlar 200GB için ayda 2,99 dolar ve 2TB için ayda 9,99 dolar. Ancak, 2TB’den daha büyük planlarda, fiyatlandırmada herhangi bir değişiklik yok. Planlardaki değişiklik G Suite iş müşterilerini etkilememekte. Daha önce 9.99$’a sunulan 1TB planı durdurulacak ve bu plandaki müşteriler otomatik olarak 2TB planına ilave ücret ödemeden yükseltilecek.

Google One, kullanıcıların planlarını ailesi ile en fazla beş üyeyle paylaşmasına olanak tanıyarak, her kullanıcıya Drive’da özel bir depolama alanı sağlıyor. Firma aynı zamanda bir dokunuşla işin uzmanlarına ulaşılanabilinilmesini de sağlıyor.

Bu, ayda en çok 1,99 ABD dolarına mal olan en temel planların abonelerinin bile, şirketin ürün ve hizmetleriyle ilgili yardım almak için Google uzmanlarıyla iletişim kurmaya erişebilecekleri anlamına geliyor. Arama devi, diğer ürünlerine zamanla daha fazla fayda sağlayacağını ekliyor.

Bu servisin doğrudan bir rakibi Microsoft‘un OneDrive ürünü.