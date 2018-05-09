Google‘ın geliştirici konferansı Google I/O, dün resmen başladı ve Sundar Pichai, Google Fotoğraflar için yeni AI destekli özellikleri duyurmak üzere sahneye çıktı. Bunlar, Gmail için Akıllı İçerik oluşturma özelliğinin yanı sıra tümü AI’ya dayanan Google Asistan‘a yönelik iyileştirmelerine benzemekte.

İlk yeni özellik, görüntü görüntüleyici de akıllı öneriler biçiminde geliyor. Arkadaş grubunuz ile katıldığınız bir etkinliğin fotoğraflarına baktığınızı düşünün. Google Fotoğraflar, bu arkadaşların resimlerdeki varlığını tanıyacak ve size otomatik olarak o resimleri ilgili kişilerle paylaşmanızı önerecek.

Yeni bir diğer önemli özellik ise Google Fotoğraflar‘ın resimdeki belgeleri tanıyabildiği ve kullanıcıya otomatik olarak düzeltebileceğini bildirmesi. Bu, belgenin mümkün olduğunca okunabilir olmasını sağlamak için fotoğrafı kırpacak, ancak dosyayı daha kolay paylaşılabilmesi için dosyayı otomatik olarak PDF‘ye dönüştürecek.

Google Fotoğraflar ayrıca Color Pup ile resimlerinizi düzeltebilecek. Bu özellik otomatik olarak bir seçici siyah beyaz filtre bir resmin parçaları için belirli nesneler veya insanlar renkleri vurgulamak için uygulanabilir. Siyah ve beyazdan bahsetmişken, Google Fotoğraflar da eski fotoğraflara daha fazla hayat getirebilecek. Siyah beyaz bir fotoğraf açık olduğunda, Google Fotoğraflar, eski anılara yeni yetenekler ekleyerek otomatik olarak renklendirme sunacak.

Google Fotoğraflar, az maruz kalabileceği veya aşırı pozlanmış olabilecek resimlerin parlaklığını düzeltmeyi de önerebilir. Tüm bu yeni özellikler önümüzdeki aylarda hizmete açılacak.