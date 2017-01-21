Google, Google mobil uygulamasının eski sürümlerini kullanımdan kaldırıyor

Google’ın varsayılan uygulama paketi, şu anda Android ve iOS gibi birçok mobil cihazda verimlilik görevlerinin merkezi durumunda. Görünüşe göre, web devi birçok uygulamanın geliştirilmesinde önemli bir doyum noktasına ulaştı ve artık emekli olmayı ve eski sürümleri desteklemeyi bırakmayı planlıyor.

3 Nisan’da değiştirilecek ve sırasıyla Android ve iOS’da aşağıdaki uygulama sürümünü etkileyecektir:

Android için Google Drive (sürüm 2.4.311’den önce)

Android için Google Dokümanlar (1.6.292 sürümünden önce)

Android için Google E-Tablolar (1.6.292 sürümünden önce)

Android için Google Slaytlar (1.6.292 sürümünden önce)

IOS için Google Drive (sürüm 4.16’dan önce)

IOS için Google Dokümanlar (1.2016.12204 sürümünden önce)

IOS için Google E-Tablolar (1.2016.12208 sürümünden önce)

IOS için Google Slaytlar (1.2016.12203 sürümünden önce)

Kullanıcılar, 1 Mart’tan sonra önyüklemenin güncelleme isteklerini almaya başlayacak. Elbette en doğal çözüm, uygulamaları güncellemek olacaktır. Ancak, eski kullanıcıların birçoğu, özellikle de Android cihazlarında, belirli bir sürüme alışmak için çok iyi bir sebepleri var. Bu bir donanım sorunu olabilir, ancak Google Play Servis‘in resmi, eksiksiz veya güncel bir sürümünü kullanmayı gerektirmeyen ve bunun sonucunda üstünde yerleşik bazı Google uygulamaları olabilir.

Bu, değişikliğin üçüncü taraf Play Hizmetleri çözümü veya modifiye Google uygulamalarını kullanan herhangi bir kişiyi potansiyel olarak nasıl etkileyeceğini merak ediliyor. Buradaki durumu tüm bağlantı elemanları ve moderatörler için bir uyarı düşünün.