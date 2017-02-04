Google, Google Now Başlatıcısının Fişini Çekiyor

Google Now başlatıcısı Play Store üzerinden Ağustos 2014’te tekrar kullanıma sunulduğundan 50 milyondan fazla indirildi. Uygulama öncelikle Google Nexus hattı için tasarlandı, ancak popülerliği yükselince ve diğer başlatıcılara göre daha hafif olunca global olarak indirime açılmıştı.

Android Police sitesine gönderilen bir sızıntı e-postasına göre, Google sevilen uygulama 2017 yılının ilk çeyreğinin sonunda kaldırılacağını belirten bir son kullanma tarihi ekledi. 1 Mart tarihinden itibaren bu başlatıcı ile gelen cihazlar Google tarafından onaylanmayacak. Arama devi, Sony gibi üreticilerin kullanıcıların ana ekranda sağa kaydırarak Google Asistan Kartlarına erişmelerini sağlayan “Arama Başlatıcısı Hizmetleri” gibi bazı Google Asistan özelliklerini kullanmalarına izin verecek.

Birçok hayran, Google’ın Pixel Launcher‘ın kullanılabilirliğini artırmaya yönelik bir hareket olarak görmekte ve Google’ın kendi donanım hattını savunması gayet doğal. Bu arada, Google Now başlatıcısı çok kısa bir süre daha Play Store’da kalacak. Fakat uygulamayı indirmeyi seçerseniz, yakında herhangi bir güncelleme veya iyileştirme beklemeyin.