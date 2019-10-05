Ana Sayfa Android Haberleri Google, Güvenlik Açığı Bulunan Telefonları Listeledi

Google, Güvenlik Açığı Bulunan Telefonları Listeledi

Google, Android açıkları konusunda yeni bir bilgi paylaşımı yaptı. Bazı modellerde önemli güvenlik açıklarının olduğu belirtiliyor.. Peki bu modeller hangileri?

By İbrahim Kızılırmak

-

0
0
Google

Android işletim sistemi, açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. Dışarıdan uygulama yüklemek ve işletim sisteminin özelleştirmelerini gerçekleştirmek biraz daha kolay. Tabii ki bu yapı her zaman artı noktalar sunmuyor. Zaman zaman güvenlik açıklarının oluşmasına da neden oluyor. Benzeri bir durum geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Google tarafından yapılan açıklama sonrasında, bazı modelleri etkileyen bir açık duyuruldu.

Google tarafından yapılan açıklama, Android işletim sisteminde önemli bir güvenlik açığı olduğunu gösteriyor. Üstelik bu güvenlik açıklarından Google’ın kendi akıllı telefonları bile etkilenmiş durumda. Markanın açıktan etkilenen akıllı telefon modelleri için bir liste yayınladığını da ekleyelim.

Google Tarafından Açıklanan Telefonlar Hangileri?

Yapılan açıklamalara baktığımız zaman çok satan akıllı telefonlarda da söz konusu açığın ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Güvenlik açığından etkilenen akıllı telefonlar ise şöyle:

  • Pixel 1
  • Pizel 2
  • Xiaomi A1
  • Xiaomi Redmi 5A
  • Redmi Note 5
  • Samsung Galaxy S7
  • Samsung Galaxy S8
  • Samsung Galaxy S9
  • Oppo A3
  • Motorola Moto Z3
  • Huawei P20

Açıktan etkilenen akıllı telefonlar için mutlaka bir güvenlik yamasının yayınlanması gerektiği de belirtildi. Her modelin kendi arayüz özelleştirmelerine göre güncellemeler alması gerekiyor. Başka bir şekilde açığın kapatılması söz konusu değil. Google’ın bunun için Pixel 1 ve Pixel 2 akıllı telefonlarına yama yayınlayacağını da ekleyelim.

Google

Fakat diğer markalar için yamanın gelip gelmeyeceği net değil. Diğer akıllı telefonlar için de güncellemelerin gelmesi, markaların güncelleme desteğine bağlı. 2 yılı aşkın süredir piyasada olan telefonlar var. En azından bu modellerin güvenlik odaklı güncelleme alıp almayacağını söylemek oldukça zor.

Google, güvenlik açığı konusunda yaptığı bu uyarıların karşısında bir bilgi daha verdi. Açığın kullanılması ve kullanıcıların kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi için mutlaka cihaza casus bir yazılımın yüklenmesi gerekiyor. Kullanıcı izinlerini alan casus bir yazılım, bu açıkları kullanabileceği aksi halde açığın kullanılamayacağını da ekleyelim.

Şu an için bu açıktan yararlanarak kullanıcıların bilgisini ele geçirdiği söylenen bazı uygulamalar olsa da kesin olarak bu konuda bir bilgi ve doğrulama açıklaması gelmedi.

25,474BeğenenlerBeğen
56,396TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerik2000 Tesla Aracı Geri Çağrılabilir

İlgili Haberler

Android Haberleri

Android 10 Go Edition için Beklenen Açıklamalar Yapıldı

Akıllı telefonlarda en çok kullanılan işletim sistemi olarak bilinen Android işletim sistemi için son sürüm yayınlandı. Android 10 güncellemesi bir bir akıllı telefonlara sunulurken,...
Devamını Oku
Android Haberleri

Android 10 Alacak Samsung Modelleri Sızdı

Android akıllı telefonlarda güncelleme konusu çok daha önemli bir hale geldi. Huawei markasının başına gelenlerden sonra bu alana çok daha fazla önem verilmeye başladığını...
Devamını Oku
Android Haberleri

Realme, Güncelleme Alacak Modelleri Açıkladı

Akıllı telefonlarını güncelleyen Realme, bugün yeni bir akıllı telefon modeli için tanıtım yaptı. Markanın yeni akıllı telefonu olarak karşımıza çıkan Realme XT modeli, başta...
Devamını Oku
Android Haberleri

MIUI 11 Özellikleriyle En İyi Arayüz Olabilir!

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şu anda MIUI 11 adı verilen özel Android kullanıcı arayüzünün bir sonraki sürümünü geliştiriyor. Şirketin ürün müdürü kısa süre...
Devamını Oku
Android Haberleri

HongMeng OS İşletim Sistemine Sahip İlk Telefon Ne Olacak?

Çinli teknoloji devi Huawei, en yeni işletim sistemi HongMeng OS, EMUI 10 ve Honor Smart Screen dahil olmak üzere yeni ürünlerini bu gün tanıtacak. Tanıtım...
Devamını Oku
Android Haberleri

Meizu, Flyme 8 Arayüzünü 13 Ağustos’ta Tanıtacak!

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun Android işletim sistemine ait özel kullanıcı arayüzü olan Flyme, yeni bir güncelleme alıyor. Şirket bugün, Flyme 8'in 13 Ağustos'ta...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.