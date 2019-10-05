Google, Güvenlik Açığı Bulunan Telefonları Listeledi

Android işletim sistemi, açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. Dışarıdan uygulama yüklemek ve işletim sisteminin özelleştirmelerini gerçekleştirmek biraz daha kolay. Tabii ki bu yapı her zaman artı noktalar sunmuyor. Zaman zaman güvenlik açıklarının oluşmasına da neden oluyor. Benzeri bir durum geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Google tarafından yapılan açıklama sonrasında, bazı modelleri etkileyen bir açık duyuruldu.

Google tarafından yapılan açıklama, Android işletim sisteminde önemli bir güvenlik açığı olduğunu gösteriyor. Üstelik bu güvenlik açıklarından Google’ın kendi akıllı telefonları bile etkilenmiş durumda. Markanın açıktan etkilenen akıllı telefon modelleri için bir liste yayınladığını da ekleyelim.

Google Tarafından Açıklanan Telefonlar Hangileri?

Yapılan açıklamalara baktığımız zaman çok satan akıllı telefonlarda da söz konusu açığın ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Güvenlik açığından etkilenen akıllı telefonlar ise şöyle:

Pixel 1

Pizel 2

Xiaomi A1

Xiaomi Redmi 5A

Redmi Note 5

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S9

Oppo A3

Motorola Moto Z3

Huawei P20

Açıktan etkilenen akıllı telefonlar için mutlaka bir güvenlik yamasının yayınlanması gerektiği de belirtildi. Her modelin kendi arayüz özelleştirmelerine göre güncellemeler alması gerekiyor. Başka bir şekilde açığın kapatılması söz konusu değil. Google’ın bunun için Pixel 1 ve Pixel 2 akıllı telefonlarına yama yayınlayacağını da ekleyelim.

Fakat diğer markalar için yamanın gelip gelmeyeceği net değil. Diğer akıllı telefonlar için de güncellemelerin gelmesi, markaların güncelleme desteğine bağlı. 2 yılı aşkın süredir piyasada olan telefonlar var. En azından bu modellerin güvenlik odaklı güncelleme alıp almayacağını söylemek oldukça zor.

Google, güvenlik açığı konusunda yaptığı bu uyarıların karşısında bir bilgi daha verdi. Açığın kullanılması ve kullanıcıların kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi için mutlaka cihaza casus bir yazılımın yüklenmesi gerekiyor. Kullanıcı izinlerini alan casus bir yazılım, bu açıkları kullanabileceği aksi halde açığın kullanılamayacağını da ekleyelim.

Şu an için bu açıktan yararlanarak kullanıcıların bilgisini ele geçirdiği söylenen bazı uygulamalar olsa da kesin olarak bu konuda bir bilgi ve doğrulama açıklaması gelmedi.