Google Haberler firmanın yayımcılık alanındaki en kuvvetli ürünü.

Artık Google Haberler, makalelerinizi çeşitli yayınlardan düzenlemek için AI ve makine öğrenimini kullanacak, ilgi alanınıza dayalı olarak “Sizin İçin” bölümünde önünüze odaklanan makaleler, podcast’ler düzenleyecek. Ayrıca bulunduğunuz yere bağlı olarak yerel hikayeleri bir araya getirecek.

Bununla birlikte, diğer hizmetlerden farklı olarak, belirli bir makalenin niteliğiyle ilgili şüpheleriniz varsa, aynı hikayeyi gösteren, ancak diğer birçok kaynaktan gelen “Tam Kapsam” adlı bir özelliği değerlendirebilirsiniz.

Uygulama aynı zamanda, hızlı tüketim için birden fazla kaynaktan belirli bir konu hakkında bilgi Snapchatvari olan “Newscasts” adlı bir özellik ile gelecek.

Google, Play Gazetelik‘in tüm işlevlerini, seçtiğiniz yayınlara abone olabileceğiniz “Gazete Bayisi” adlı ayrı bir sekmeye indirdi. Şirket, buradaki 60 satış noktasıyla işbirliği yaparak, Google uygulamanızdaki abonelikleri doğrudan kendi uygulamanız veya web sitenizde ayrı bir süreçten geçmek zorunda kalmadan, şirketin “Google ile Abone Ol” platformu üzerinden ödemenizi sağlıyor.

“Google ile Abone Ol”, dijital haberlerin durumunu iyileştirme çabalarının toplandığı Google Haberler Girişimi’nin bir parçası.

Önceden olduğu gibi, Gazetelik 1.000’den fazla dergi aboneliğine erişmenize izin vermeye devam ediyor, böylece uygulamanın yönü değişmeden kalıyor.

Google Haberler bugünden başlayarak iOS, Android ve Web‘de kullanıma sunacak ve önümüzdeki haftalarda hedef ülkelerin 127’sine ulaşacak.