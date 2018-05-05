Google’ın resmi servisleri, Android akıllı telefonlar için en önemli uygulamalar olarak değerlendiriliyor. Resmi uygulama mağazası olan Google Play Store uygulaması bir yana, Google’ın diğer servislerinin de bir hayli konuşulduğunu ve önemsendiğini söylemek gerekiyor. İşte bu servislerden birisi de Google Haberler servisi.

Android akıllı telefonlarda çok sık gördüğümüz servis, Google’ın haber içeriklerini sunduğu bölüm olarak dikkat çekiyor. Uzun süredir kullanılan servisin, şimdi ise yeni bir güncelleme ile gündeme geleceğinden söz ediliyor. Servisin güncellenmesiyle beraber yetenekleri de bir hayli artacak. Uygulamanın nasıl değişeceği konusunda ise bazı ipuçları ortaya çıktı. Tüm detaylarıyla değişikliklerden söz edelim.

Google Haberler Nasıl Değişecek?

Elde edilen bilgilere göre Google Haberler uygulamasına diğer servisler dahil edilecek. İlk olarak Google gazeteler uygulamasının doğrudan bu bölüme eklendiğini görmek mümkün olacak. Böylelikle iki servis birleştirilecek.

Google gazeteler uygulamasının da haberler bölümüne eklenmesinin sonrasında tabii ki gazeteler uygulamasına da son verilmiş olacak. Tek değişiklikte bununla sınırlı kalmayacak. Bunun dışında YouTube Haberler bölümünün de yine bu kısma ekleneceğinden söz ediliyor.

Yapılan sistem değişikliklerinden sonra, yeni haber uygulamasının tasarım kısmında da değişiklikler yapılacağından söz ediliyor. Tasarım kısmında yapılan değişikliklerde haber yerleşimlerinin daha iyi olduğunu göreceğiz. Yine kullanıcı odaklı bir tasarım yapısıyla gelecek olan uygulamanın, daha ne gibi değişiklikleri olacağı konusunda ise şu an için açıklamalar yapılmış değil.

Google tarafından resmi açıklama yapılmasının ardından bu konuda daha net bilgiler elde etmek mümkün olacak. Şimdilik sadece uygulamanın ana tasarımın değişiklik göstermesinin yanı sıra bahsettiğimiz bazı sistem değişiklikleri karşımıza çıkacak. Bu değişikliklerin dışında gelecek olan yeni özelliklerin Google tarafından açıklanmasının ardından daha detaylı bilgiler paylaşacağız. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı konusunda da net bilgiler bulunmuyor.