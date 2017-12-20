Google Hangouts iPhone X için Güncellendi

Allo‘nun kullanıma sunulmasıyla bazı kişiler birkaç nedenden ötürü Google Hangouts uygulamasından geçiş yapmakta gönülsüz davrandılar. iPhone X‘de hala Hangouts kullanan kişilerden biriyseniz, uygulamanın iPhone X‘in garip şekilli ekranını destekleyecek şekilde güncellendiğini bilmekten mutluluk duyacaksınız.

Google Hangouts 21.0.0 sürümü ile Apple‘ın ekranı için optimizasyon getirildi. Artık uygulamada siyah çubuklar gösterilmeyecek. Uygulama şimdi ekranın tüm avantajlarından yararlanacak ve ekrandaki cihaz çentiklerine uyumlu görünecek.

iPhone X‘in daha geniş bir en/boy oranı olduğu için geliştiriciler yeni ekranlar için kullanıcı arayüzlerini henüz yeniden tasarlayamalıdılar. App Store‘dan Google Hangouts‘a en son güncellemeyi alabilirsiniz. Google yavaş ama emin adımlarla iPhone X‘de düzgün çalışması için iOS uygulama kataloğunu güncelliyor.