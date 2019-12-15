Google Haritalar, EV Şarj İstasyonları için fiş tipi filtre Ekliyor!

Google, yeni özellikleri ve geliştirmeleri kullanarak hizmetlerini her zaman kendini geliştirmeye devam ediyor. Her zaman kullanıcıların taleplerini dinleyerek hizmetleri kullanıcı dostu ve zengin özelliklere sahip olma eğilimindedirler. Böyle bir notta, Google Haritalar, Elektronik Araçlar şarj istasyonlarını fiş tipine göre sınıflandırmak için yakın zamanda yeni bir filtre aldı. Google Haritalar, EV şarj istasyonları için fiş türü filtresi ekledi.

Arama devi sonunda elektrikli bir araca sahip olan kullanıcıların talebini dikkate aldı. Birkaç otomobil üreticisi tarafından kullanılan farklı şarj konnektörleri vardır. Örneğin, Nissan CHAdeMO’yu kullanıyor, Tesla konektörünü kullanıyor ve BMW ve VW arabalarını şarj etmek için CCS fiş tipini kullanıyor. Ancak, kullanıcılar J1772, CCS (Combo 1), Tip 2, CCS (Combo 2), CHAdeMO ve Tesla gibi farklı fişlerden seçim yapabilir.

EV arama tesisinin başlangıcından Google’ı aştığından, kullanıcılar bağlayıcı türüne göre sonuçları filtreleme özelliğinden mahrum kaldılar. Son güncelleme günlük sürücüler için kesinlikle bir rahatlama olacaktır. Kartı doğrudan uyumlu şarj istasyonuna yönlendirmelerine yardımcı olacaktır. Özellikle Elektronik Taşıt kullanan yolcular bu hizmetten kesinlikle faydalanacaklar.

Yeni özelliği kullanmak için kullanıcılar Google Haritalar> Ayarlar> Elektrikli Araç Ayarları> Fişleriniz> Seç ve kaydet seçeneğine gidebilirler. Bu sayede kullanıcılar, Google Haritalar’ı kullanarak uyumlu EV istasyonlarını kusursuz bir şekilde arayabilirler. Bu kullanıcılar için çok önemli bir özelliktir ve kullanıcıların PlugShare gibi üçüncü taraf uygulamaları kullanma güvenilirliğini sona erdirir.