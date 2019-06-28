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Google Haritalar için Toplu Taşıma Güncellemesi

Google Haritalar güncellemesi için neler yeni? Kısa süre önce güncelleme alan haritalar artık toplu taşıma konusunda daha yetenekli.

By İbrahim Kızılırmak

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Google Haritalar

Yandex haritalar ile sıkı bir mücadele içerisine giren Google Haritalar için güncellemeler gelmeye devam ediyor. Google tarafından yapılan son tanıtımla beraber haritaların çok önemli artılar kazandığı açıklandı. Bu kez toplu taşıma konusunda güncellemeler alacak olan platform, çok daha güçlenmiş bir şekilde karşımıza çıkacak.

Kısa süre önce yayınlanan Google Haritalar radar güncellemesinden sonra duyurulan yeni özellik, bu kez yayalar için daha kullanışlı bir sistem sunulmasını sağlıyor. Toplu taşıma için sunulacak olan yeni kullanımın detaylarına geçelim.

Google Haritalar Toplu Taşıma Bilgilerini Verecek

Güncelleme sonrasında haritalar için toplu taşıma bilgilerini daha detaylı olarak vermek mümkün olacak. Yeni özellikle beraber haritalar toplu taşıma geçiş noktalarını tam olarak göstermiş olacak. Sadece geçiş noktaları tam olarak sunulmayacak.

Bunun dışında söz konusu geçiş noktalarından tam olarak ne zaman geçiş yapılacağı yani süreler konusunda da tam anlamıyla doğru bilgi verilmesi sağlanacak. Çok daha doğru bir şekilde zamanlama sunulmuş olacak. Ayrıca toplu taşıma araçları için bir yenilik daha paylaşılacak.

Google Haritalar

Daha önce elde edilen bilgilere göre toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranları da hesaplanabilecek. Tam anlamıyla doğru bilgi vermek belki mümkün olmayacak ancak toplu taşıma araçlarının ne kadar dolu olduğuna ilişkin bilgiler de elde edilebilecek.

Yolcuların kullanım kolaylığı elde etmesinin yanı sıra, trafik için de büyük bir artı olmasını beklediğimiz yeni güncellemenin yayına alındığını da ekleyelim. Güncellemenin şu an için hem Android işletim sistemi hem de iOS işletim sistemi için yayınlandığını da ekleyelim.

Güncellemenin Google Haritalar kullanımını biraz daha detaylandırması ve bundan sonraki güncellemeler için de önemli ölçüde zemin hazırlaması muhtemel. Google’ın yeni güncellemelerinde atılacak adımların neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

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