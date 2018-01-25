Google Haritalar Uygulaması ile Sizi Düşündüğünüzden Daha Fazla İzliyor

Google her zaman sizi düşündüğünüzden biraz daha fazla izler. Özellikle Android telefonlarda gizlilikle ilgili kaygılar her zaman varolmuştur. En çok konuşulan konu tabii ki Konum Geçmişi‘nin kullanılıyor olduğudur. Biliyorsunuz Google Haritalar‘da size daha iyi hizmet vermek üzere Konum Geçmişi hakkında kullanıcı izinleri vermenizi istiyor. Ancak etkinleştirildiğinde görünüşte Google Haritalar‘daki menüde tarihi bir zaman çizelgesi görseniz de Google sizden çok daha fazlasını topluyor.

Quartz test cihazları çeşitli Android güncelleme sürümleriyle Galaxy S8, Google Pixel 2 ve Moto Z Droid’i test ettiler. Yayınladığı her şeyi kaydedebilen taşınabilir bir Wi-fi şebekesine bağladılar. Telefonlarda SIM kart yoktu ve yalnızca Konum Geçmişi iletimleri hesaba katılmıştı. İsteğe bağlı şebeke talepleri dükkanlarda, restoranlarda, şehir içi işe giderken vb. birçok yerde dolaşılarak kaydedildi.

Konum Geçmişi ile ilişkili Google sunucularına yapılan yayınların birden fazla olduğu ortaya çıktı. Quartz bu test sonucunda ortaya çıkan adeta kirli çamaşır listesi halinde olan raporu bizlere sundu.

İşte Google‘ın Google Haritalar sayesinde sizden toplayabildikleri;

Telefonunuzun muhtemelen yapabileceğini düşündüğü hareket türlerinin bir listesi var. (örneğin yürüme: %51, bisiklet:%4, metro: %3)

Barometrik basınç,

Wifi’ye bağlı olup olmadığınız,

Bağlı olduğunuz wifi erişim noktasının MAC adresi,

Yakındaki her wifi erişim noktasının MAC adresi, sinyal gücü ve frekansı,

Yakındaki her Bluetooth cihazın MAC adresi, tanımlayıcısı, türü ve sinyal gücü ölçüsü,

Telefonunuzun pilinin şarj seviyesi ve telefonunuzun şarj edilip edilmediği,

Telefon pilinizin voltajı,

Telefonunuzun GPS koordinatları ve bu koordinatların doğruluğu,

GPS yüksekliği ve bunun doğruluğu.

Bir gizlilik gözlemcisi olan Electronic Frontier Vakfı‘na göre bu veri noktalarının birçoğu sadece problem teşkil etmekle kalmıyor. Google‘ın bulunduğunuz yeri Bluetooth ile yalnız başına izleyebilmesi ve telefonunuzun Bluetooth geçişi “kapalı” konumda olsa bile sizi izleme yetkisine sahip olduğunu gösteriyor. Google‘ın bunu yapmamasını isterseniz Bluetooth ayarlarından “tarama” seçeneğini manuel olarak çevirmeniz ve Konum Geçmişi‘ni kapatmanız gerekecektir.

Tabii ki bir Google sözcüsünün açıklamasına göre Konum Geçmişi‘nin varsayılan olarak açık olmadığını ve etkinleştirip etkinleştirmeyeceğini Android kullanıcısının kendisinin seçeceğini belirtti.