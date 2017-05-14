Google Haritalar Uygulamasına Yeni Özellik Geldi!

Google Haritalar, her yıl neredeyse sınırsız sayıda güncelleme yapıldığına bakılmaksızın devam etmekte olan bir çalışma olarak görünebilir de olsa, mobil cihazlar için en iyi navigasyon uygulamasıdır. Google bu konuda resmi bir açıklama yapmaksızın Haritalar uygulaması için birkaç yeni özellik sunuyor.

En önemlisi (ve görülebilen) yönergeler için küçük resimler eklenmesi, bu nedenle Google Haritalar kullanıcıları yönlendirildikleri yerlerin resimlerini görebilecek.

Bir yol izlerken her dönüşün yanında bu sokak görünümü görüntülerini görebilirsiniz. Resimleri tıklamak, Street View‘in tam 360 derece görüntüleyicisini açığa çıkardığı için çevrede gezinebilirsiniz.

Google, Sokak Görünümü küçük resimlerinin yanı sıra bağlamsal etkinlikler içeren bir alt çubuk da ekledi; böylece uygulamanın özelliklerinden daha kolay yararlanılacak.

Yeni değişiklikler dalgalardan oluşuyor ve toplama olanağımızdan Google tarafından sunucu tarafında etkinleştirildi, bu nedenle kendiniz herhangi bir güncelleme indirmek zorunda kalmayacaksınız.

Ayrıca, bazı Google Haritalar kullanıcılarının birkaç hafta önce bu yeni özelliklerini almış olabileceğini belirtmek gerekir; ancak bu bir olasılıkla bir testin parçasıydı. Küresel piyasaya sürülmeye başlandığına göre, eğer henüz yapmadıysanız bu özellikleri hemen elde etmeyi bekleyebilirsiniz. Ayrıca Bkz: Google haritalarda konum paylaşma