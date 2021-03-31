Google Haritalar, Yeni Canlı Görünüm Özelliğine Kavuştu!

Google, Google Haritalar uygulamasına gelen birkaç yeni özelliği duyurdu . Uygulamaya gelen ilginç özelliklerden biri, artırılmış gerçeklik kullanarak havaalanları, alışveriş merkezleri ve tren istasyonları gibi kapalı alanlarda yolunuzu bulmanıza yardımcı olmak için kullanılıyor.

Live View AR adı verilen yeni Google Haritalar özelliği, telefonunuzun ekranına bakarken yol tarifi sağlamak için dijital kılavuzları gerçek dünyanın üstüne yerleştiriyor. Dolayısıyla, bir havalimanındaysanız, aradığınız yeri Google Haritalar’da arayın, işaretler size oklar ve diğer dijital göstergeler ile rehberlik edecek.

Canlı Görüntü özelliği ilk olarak 2019’da Android ve iPhone için piyasaya sürüldü, ancak başlangıçta dış mekan yönergeleri sınırlıydı. Bu özelliğe, telefonunuzdaki Google haritalarında bir şey arayarak, “Yol Tarifi“ ne ve ardından, varsa, “Başlat” ın yanındaki “Canlı Görünüm” seçeneğine dokunarak erişebilirsiniz.

Live View AR adlı bu yeni özellik ilk olarak Chicago, Long Island, New York, Los Angeles, Newark, New Jersey, San Francisco, San Jose, California ve Seattle’daki bazı alışveriş merkezlerinde kullanıma sunuldu.

Önümüzdeki aylarda, Tokyo ve Zürih’teki havalimanlarında, alışveriş merkezlerinde ve toplu taşıma istasyonlarında da başlayacak. Diğer şehirler ve konumlar da sonunda özelliği destekleyebilecek.

Şirket hava kalitesi bilgileri, kaldırım kenarından alım için marketlerle entegrasyon ve sürüş sırasında en çevre dostu rotayı seçme seçeneği içeren Google Haritalar güncellemesiyle başka özellikler de sunacağını söylüyor