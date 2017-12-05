Hindistan’da iki tekerlekli gezen bir Google Maps kullanıcısıysanız, uygulamanın sürücüleri daha rahat hale getirmeyi amaçlayan yeni bir özellik kazandığını bilmekten mutluluk duyacaksınız. Evet, doğru tahmin ettiniz – artık var olan seçeneklerin yanında yeni bir “motosiklet modu” var.

Dolayısıyla, iki tekerlekli araç kullanıcılarının, Google Haritalar‘ı kullanarak yolculukları için en iyi / en kısa / en verimli rotayı kolayca bulabileceği söylenebilir. Dahası, özellik, varış noktanızın yakınında veya park etme durumunda bir yol tıkanıklığı olup olmadığını da gösterecektir.

Bu yeni işlevsellik, Google Haritalar 9.67.1 sürümünün bir parçası olarak geliyor. Ne zaman çıkacağı ve hangi bölgeleri kapsayıp kapsamayacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.