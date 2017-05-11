Google Haritalar’da Konum Paylaşma (Resimli Anlatım)

Google Haritalar uygulamasını güncelledi; böylece konumunuzu arkadaşlarınızla ve ailenizle gerçek zamanlı olarak paylaşabilirsiniz. Bu, iOS’de Arkadaşlarımı Bul uygulamasını veya bu yılın başlarında piyasaya sürülen Google Güvenilir Kişiler uygulamasına benzer bir fikir ancak doğrudan Google Haritalar‘ın içine entegre edildi.

Kurulumu kolay ve sana Google Haritalar‘da konumunuzu nasıl hızlı bir şekilde paylaşacağını gösterelim.

Temel Adımlar

Google Haritalar’ı açın Sol üst köşedeki üç satıra dokunun Konum Paylaş’a dokunun Başlarken’e dokunun Konumunuzu ne kadar süre paylaşacağınızı seçin Konumunuzu kimlerin görebileceğini belirlemek için Kişileri Seç’e dokunun Paylaş’a dokunun

Daha ayrıntılı Anlatım

Başlamak için Google Haritalar uygulamasını açıp üç satırlık arama çubuğunun sol üst köşesine bakmak isteyeceksiniz. Bunlara hafifçe dokunduğunuzda, ayarlar menüsünün göründüğünü görürsünüz.

Paylaşılan konum başlıklı menü göreceksiniz. Buna hafifçe dokunduğunuzda, ekranın alt yarısında sunulan temel özellikleri açıklayan yeni bir pencere görürsünüz.

Bunlara, kendi konumunuzu gerçek zamanlı olarak paylaşma yeteneğini değil, aynı zamanda diğerlerini kendi konumlarını seninle paylaşma yeteneği de dahildir.

Başlarken’a dokunun ve başka bir menü görünür, bu kez ne kadar süreyle paylaşmak istediğinizi ve hangilerini kiminle birlikte olacağını içeren seçenekleri içerir. Uygulama varsayılan olarak bir saattir, ancak sağdaki + ve – düğmelerine dokunarak bu artabilir veya azaltılabilir.

Alternatif olarak, manuel olarak kapatana kadar özelliği sürdürebilirsiniz. Sayfanın alt kısmında birkaç başka seçenek de var.

Birincisi, insanları seçme, tam da ne derse yapıyor. Bunun üzerine dokunduğunuzda sizi takip edebilecek kişileri seçebileceğiniz Rehberiniz açılacaktır.

Derlediğiniz listeden memnunsanız, sayfanın altındaki Paylaş seçeneğine hafifçe vurursanız, alıcılar Google Haritalar uygulamasını açtıklarında nerede olduğunuzu öğrenebilirler.

Bulunduğunuz yere bir bağlantı içeren bir kısa mesaj da gönderebilirsiniz. Bunu yapmak için mavi renkli Mesajlar simgesine dokunun, bir kişi seçin, ardından uygulama bağlantısıyla dolu bir kısa mesajı otomatik olarak oluşturacaktır.

Sonunda, konumunuza bir bağlantı paylaşabileceğiniz telefonunuzdaki tüm uyumlu uygulamaları açan daha butonunu deneyebilirsiniz. Buna, WhatsApp, OneNote, Gmail, Hangouts, Bluetooth veya bir dizi diğer seçenek de dahil olabilir.

Bu bağlantı, bir Google hesabına sahip olmayanların kullanabileceği için kullanışlıdır.

Neden Konumunuzu Paylaşıyorsunuz?

Birisinin hareketlerinizi izleyebilmesi fikri biraz tuhaf görünse de yoğun bir yerde (bir alışveriş merkezi veya park olabilir) ve birbirinizi bulmaya çalışmanız inanılmaz derecede yararlı olabilir.

Ebeveynler, küçüklerine kendi başlarına girişim yapma özgürlüğünü vermekte, ancak her zaman nerede olduklarını bildiklerinden de memnuniyet duyacaklardır.

Bir olumsuzluk, sabit yayın nedeniyle kaçınılmaz olarak pil ömrünün tükeneceği yönündedir, ancak bu özelliği yavaşça kullanırsanız Android telefonunuza eklenen çok yararlı bir araç olabilir.