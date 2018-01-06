Google, Home Mini‘nin geçen yılın ekim ayında sevkıyatına başlamasından bu yana, her saniyede birden fazla Ev serisi ürün sattığını açıkladı. Kabaca toplam 6 milyona yakın bir ürün adetinden bahsediyoruz.

Ancak, dönem içinde tam olarak kaç tane Home, Home Mini ve Home Max ünitelerinin satıldığı hakkında hiçbir bilgi yok.

Duyuru, firmanın son blog yazısında yapıldı; burada arama devi, Asistan yazılımının akıllı hoparlörler, telefonlar ve tabletler, kulaklıklar, saatler ve hatta televizyonlar da dahil olmak üzere 400 milyondan fazla cihazda artık mevcut olduğunu kaydetti.

Sanal asistan, artık “Fransa’dan Japonya’ya bir düzine ülkede, dünyanın her yerinde 8 dilde yardım sunarak” erişilebilir.