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Google Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Google hesabını kalıcı olarak nasıl silebilirsiniz? Bunun için size resimli bir anlatım hazırladık...

By Muhammed Arslan

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Google, hayatımızın neredeyse her anında duyduğumuz bir isimdir. Dünyadaki birçok kişi, hatta çevrenizdeki birçok kişi Google Arama, Haritalar ve YouTube gibi belirli ürünleri kesin olarak kullanıyordur.

Kısacası Google her yerde. Tüm SEO endüstrisinin Google’a odaklanması, Google’ın ne kadar güçlü olduğuna bir örnektir. Son zamanlarda, Google, gizlilik ayarlarında bazı değişiklikler yaptı ve sözde onları daha kolay hale getirdi.

Yine de, sizi sürekli izleyen dijital gözle rahat hissetmiyorsanız, Google hesabını kalıcı olarak silme seçeneği her zaman parmaklarınızın ucundadır. Artık Google hesabı kalıcı olarak nasıl nasıl silinir diye endişe etmenize gerek yok. Sizler için kısa bir örnek hazırladık…

Google hesabını kalıcı olarak nasıl silebilirim?

İlk olarak Google Hesabı’nıza giriş yapmanız gerekiyor. Chrome üzerinden yaptığınızda resminizin üzerine tıkladığınızda Google Hesabı yazısını göreceksiniz. Buradan hesabına giriş yapınız. Sonrasında Veri ve kişiselleştirmeye tıklayın.

Google Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Açılan sayfayı aşağı doğru kaydırarak Verilerinizi indirme, silme veya verileriniz için bir plan oluşturun bloguna gelin. Buradan da Bir hizmeti veya hesabınızı silin yazısına tıklayın.

Google Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Bir hizmeti veya hesabınızı silin yazısına tıkladıktan sonra sizi yeni bir sayfaya gönderecektir. Ayrıca şifrenizi girmeniz istenebilir. Burada şifrenizi girin ve yeni açılan sayfadan Google Hesabınızı silme seçeğine tıklayın.

Google Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Şifrenizi girdikten sonra işleminizi tamamlamak için son sayfaya yönlendirileceksiniz. Burada genel olarak hesabınızın bağlı olduğu bütün uygulamalarınız görmeniz mümkün. En altta yer alan onay kutularını işaretleteye Hesabımı Sil tuşuna basmanız yeterlidir.

Google Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

İşlem tamamdır. Artık Google hesabınız kalıcı olarak silinmiştir. Ancak bu işlemin geri alınamayacağını hatırlatmakta fayda vardır. Her ihtimale karşın bütün verilerinizi indirdiğinizden emin olun.

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