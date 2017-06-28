Google Home, Amazon’un Alexa’sından Daha Çok Soruya Cevap Verebiliyor

New York merkezli bir dijital ajans olan 360i, Google Home‘un Amazon‘un Alexa ses asistanından altı kat daha fazla soruya cevap vereceğini ortaya koydu. Bunu çözmek için 360i, “akıllı yardımcıların Google Home ve Amazon Alexa’nın tüketicilere ne şekilde paylaştıklarını ve söylemelerini hedefleyen” özel yazılımlar geliştirdi.



Sesli Arama Monitörü (VSM) yazılımından elde edilen erken veriler, Google Home‘un sorularınıza cevap vermesinin Amazon Alexa’dan daha olası olduğunu ve bu soruların her cihazdan sorulan 3.000 set soruyu temel alınarak belirlendiği açıklandı. Bu testte Google’ın zaferi, arama motorunun çok daha üstün arama sonuçlarına sahip olması yüzündendir. Bununla birlikte, Amazon Alexa’nın perakende aramalar konusunda güçlü olduğuna dikkat çekildi.



eMarketer‘e göre Amazon Alexa, sesli hoparlör pazarının% 70’ini oluşturuyor. İstatistik etkileyici görünse de, Amazon’un pek çok rakibi cihazlarını henüz piyasaya süremedi. Google Home Kasım ayında piyasaya çıktı ve Apple bu ayın başında yalnızca HomePod hoparlörünü duyurdu. Zaman geçtikçe, Amazon bu iki rakibe pazar payının önemli bir bölümünü kaybedebilir.