Google Home Hub Ön İnceleme

Devir artık akıllı ev devri. Çeşitli akıllı teknolojilerden uygulama kontrollü cihazlara kadar bir çok özelliğe sahip evler giderek popülerlik kazanmaya başladı. Artık akıllı kameralardan akıllı termostatlara ve daha fazlasına kadar ev için üretilen teknolojiler mevcuttur.

Bu akıllı cihazları kontrol etmek için ve birbirileriyle aktif iletişim kullanmak için her geçen gün geliştirilen teknolojiler vardır. Bunlardan birisi ise Amazon Echo Show‘un doğal rakibi olan akıllı ev yönetimi için geliştirilen Google Home Hub‘dır.

Google Home Hub nedir?

Android, iOS, Mac, Windows ve Chromebook tarafından kullanılabilmektedir.

Boyut: 11x67x179mm; Ağırlık: 480gr

Renk Seçenekleri: Kum rengi, Deniz rengi, Tebeşir rengi, Kömür rengi

Wi-Fi & Bluetooth özelliği

Google Asistan

Google Home Hub akıllı ev dünyasını kontrol etmek ve anlık olarak evi görüntülemek için görsel bir ekran sunan bir teknolojidir. Kendine özel standıyla gelen Hub hoparlör ve ekranıyla 7 inçlik bir tablet görünümüne sahiptir. Google Asistan desteği bulunan bu cihaz sayesinde ses ile kontrol özelliği sunmaktadır. Dilerseniz dokunmatik ekran üzerinde de kontrol sağlayabilirsiniz. Tabii ki iki seçeneği aynı anda kullanarak akıllı evinizi daha rahat kontrol edebilirsiniz.

Amazon Echo Show cihazına göre çok daha küçük ve biraz daha ucuzdur. Ayrıca dahili kamera da yoktur. Bu yüzden gizlilik endişesi söz konusu olmuyor. Facebook Portal‘ının özelliği olan videolu aramayı desteklememesi belki de sizin için sorun olabilir. Ancak bu durum bakış açınıza bağlı olarakta değişebilmektedir. Ekstra özelliklerden bir tanesi de Google Home Hub cihazının arkasında bulunan mikrofonu yani ses kayıt özelliğini devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Burada asıl nokta ise hangi ses kontrol sistemine yatırım yaptığınızdır. Akıllı ev kontrolü için savaşan iki büyük asistan: Amazon Alexa veya Google Asistan.

Google’ın sistemi son yıllarda çok fazla ilerleme kaydetti. Nest‘i satın almasıyla birlikte özelliklerine Hub üzerinden kontrol edilebilir kapı zilleri, kameralar, termostatlar, duman alarmları ve daha fazla seçenek ekledi.

Ekran ve İşlevsellik

7 inçlik Dokunmatik Ekran

1.5m güç kablosu (Her zaman prize takılı kalmalıdır.)

6 aylık ücretsiz YouTube Premium aboneliği

Kontrol Noktaları: Işıklar, Medya, Yayın Akışı, Termostat, Kameralar, Kilitler

Home Hub’ın küçük yapısı ve kendine ait komidin tarzı küçük aparatının olması akıllı ev sistemlerini yönetmek için ideal bir tercih olabiliyor.

Fakat her zaman prize bağlı olduğu için bu taşınabilir değildir. Bu yüzden bir tablet olarak düşünülmemelidir. Genel olarak tüm akıllı ev eşyalarınız için bir kontrol noktasıdır.

Varsayılan olarak ekranda Canlı Albümler gösterilir. İçerisinde bulunan resimleri isterseniz kendi isteğinize göre sıralayabilirsiniz. Solda sağa doğru kaydırdığınızda kısaltılmış saat ekranını gösterir, sağdan sola doğru kaydırdığınızda ise Giriş Ekranını göstermektedir.

Ana ekranda hava durumunu, zamanı ve mevcut konumu göstermektedir. Yukarıdan aşağıya doğru kaydırdığınızda odalarınızı ve diğer kontrol edilebilir cihazları listeler. Işıklar, Medya, Yayın Akışı, Termostat, Kameralar, Kilitler gibi kategoriler de oluşturmak mümkündür. Bu kategoriler bir genellemedir.

Akıllı ev kurulumunuza bağlı olarak ışıkları yakıp söndürmek, çocuk yatak odasını görüntülemek ve oturma odanızda ki termostatı bir saat kapatmak gibi özellikleri de bulunmaktadır.

Amazon’dan farklı olarak Google Hub altı ayda bir Premium abonelik satın alma işlemiyle birlikte YouTube erişimi sunuyor. Amazon Echo Show için önemli bir eksiklik olarak değerlendirebilen bu özellik Google Home Hub‘ı nihai bir rakip yapmaktadır.

İlk İzlenimler

Google Home Hub teknolojisi şirketin Nest‘i satın almasının ardından mükemmel bir anlam ifade etmektedir. Satın alabileceğiniz bu ideal kontrol sistemi ile her şeyi kontrol edebilecek bir merkeze sahip olmak açısından mantıklı bir adım olarak değerlendirilebilir.

Bununla birlikte akıllı telefonunuzda yer alan Google Home uygulamasıyla ihtiyaç duyulan her şeyi anında kontrol edebilirsiniz. Gerçekten Google Home Hub ev içinde yer alan herşeyi uzaktan veya yakından kontrol etmek isteyenlerin talep edebileceği bir seçim olabilir.