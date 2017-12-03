Google Home Mini, mükemmel bir ürün ve akıllı hoparlör dünyasına ayak basmak isteyen herkes için mükemmel bir ilk adım. Başlangıçta 49.99 dolardan başlamakla birlikte, konuşmacı Black Friday’nin başlamasından bu yana 29.99 dolara düştü. Biraz daha fazla kişi kullanmaya başlayınca, yüksek ses ile kullanım halinde kesinti sorunu yaşanıyor. Neyse ki Google, sorunun farkında ve bir çözüm aramakta.

Google Home Mini‘nin yeniden başlama sorunu oldukça uzun süredir sorun teşkil etse de Google, ürün forumlarında son zamanlarda kullanıcıların konunun farkında olduğunu ve onunla ilgilenmekte olduğunu bildireceklerini belirtti. Ne yazık ki, neye sebep olduğunu tam olarak bilmemekte ve neyin yanlış olabileceği konusunda daha iyi bir fikir edinmek için kullanıcılardan geribildirim istemekte.