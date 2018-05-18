Google, Home akıllı hoparlörüne yeni bir özellik ekledi. Play Filmler ve TV içeriğini oynatmak için Google Home’unuzu kullanmanıza izin veriyor.

Netflix gibi üçüncü taraf hizmetleri için destek zaten bulunuyordu. Fakat Play Filmler desteği şuana kadar yoktu.

Google Play Filmler’in Google’ın kendi ürünü olduğu düşünüldüğünde, hiçbir ayar gerekli olmadığını söyleyebiliriz. Google, Google Home’u kurduğunuzda Google Play Movies & TV’den alınan içeriğin otomatik olarak kullanılabileceğini söylüyor. Bu yüzden, Evinizden Play Filmler ve TV’den bir şeyler çalmasını isteyin yeter.