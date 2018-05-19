Google I/O 2018 etkinliği her yıl olduğu gibi bu yıl da Kaliforniya‘da yazılım geliştiriciler için düzenlendi. Google Haberler, Google Haritalar, Yeni Gmail’den Google Asistan’a birçok farklı Google hizmetindeki yeniliklere değinildi. Haydi birlikte bu yenilikler arasından önemli olanları detaylıca inceleyelim.

Android P

Android Oreo‘dan sonra ortaya çıkması merakla beklenen Android P sürümü görünüm ve tasarım açısından kendini diğer Android işletim sistemlerinden ayıracak gibi görünüyor. Bugüne dek diğer Android işletim sürümlerinde gördüğümüz 3 farklı yönlendirme tuşu Android P sürümünde tek düğmeye indiriliyor.

Dahası uygulamalar arası yapılan geçişler ve etkileşimler de iPhone X’de gördüğümüz animasyonlara oldukça benziyor. Ayrıca yeni panelin bir kaç özelliğine değinmeden geçmek olmaz. Android P’nin yeni paneli uygulamalar dahil telefonda geçirdiğiniz süreyi, telefonunuzun kilidini kaç kez açıp kapadığınızı ve kaç bildirim aldığınızı gösteriyor. Aynı zamanda bağımlı olduğunuz uygulamadan uzaklaşmak isterseniz her bir uygulama için ayrı ayrı zaman kısıtlamaları getirebiliyorsunuz. Bu anlamda Google’ın son dönemde akıllı cihaz bağımlılığına karşı yayınladığı eğitici makaleleri dikkate almış olduğunu söyleyebiliriz.

Android P sürümü bu yazın sonlarına doğru piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Fakat herkese açık olacak beta sürümünü denemek isteyenler Google, Essential, Sony ve Nokia cihazlarından birine sahip olmalılar. Diğer markalar denemek için biraz daha bekleyecekler.

Google Asistan Yeni Sesleri

Google, ünlü şarkıcı John Legend da dahil olmak üzere 6 yeni Google Asistan sesiyle kullanıcıların karşısına çıktı. Halihazırda Google Asistan’ın sesini beğenenler ise bu sesi kullanmaya devam edebiliyorlar. Bu yenilikle birlikte orijinal sesin “Holly” adına kavuştuğunu da belirtmiş olalım.

Google Duplex

Arama motoru devi Google, Asistan projesi kapsamında dil desteği ve derin öğrenmeye yapmış olduğu yüksek yatırımları Google Duplex üzerinde birleştirdi. Google Asistan insanlarla kurduğu diyaloglar sayesinde insanların sıklıkla kullandığı tepki ve vurguları kullanarak kullanıcının gerçek bir insanla konuştuğu izlenimi sunabilecek. Oldukça çarpıcı olduğunun biz de farkındayız.

Etkinlikte paylaşılan bir videoda Google Asistan bir kuaför salonundan randevu aldığı sırada randevuyu kayıt eden kişi ise bir yapay zeka ile konuştuğunun farkına bile varamıyor. Sanırım bu örnekle ve son zamanlardaki robotik gelişmelerle birlikte yapay zeka ile aramızda bulunan çizginin oldukça inceldiğini söyleyebiliriz.

Google Asistan Destek Ekranına Sahip Akıllı Ekranlar

Daha öncelerde Google’ın Amazon Echo’ya rakip olmak üzere uzun zaman önce harekete geçtiğini belirtmiştik. Başlangıçta CES 2018’de görülen Google Akıllı Ekranlar, Temmuz ayında kullanıcılarla buluşacak. Bu etkinlikte ürünün tanıtımı yapılırken Youtube TV üzerinden Jimmy Kimmel Live programının izlenmesi de dikkat çekti. Çünkü Amazon’da bu içeriklere ulaşmak pek de mümkün değil. Biraz iğneleme var gibi…

Gmail, E-postaları Neredeyse Kendi Yazıyor

Son aylarda Gmail’in hem tasarımı hem de birçok özelliğinde yenilikler ile karşılaştık. Fakat Google I/O 2018 etkinliğinde paylaşılan bu özellik bambaşka! Etkinlikteki bu özellik bir çok insanın aklını başından alacak diyebiliriz.

Gmail’in Akıllı Cevaplar özelliğini geliştirip daha da genişleterek Akıllı Yazım özelliği haline getiren Google, kullanıcıların çok daha hızlı e-posta yazması için yapay zekadan faydalanacak.

Gmail’in bu yaklaşımı bir çok kullanıcıya gizlilik açısından korkutucu gelebilir yine de bu yeni özelliğin şu anlık sadece e-postaları yazarken cümle tamamlarken kullanılacağını belirtmemizde fayda var. Akıllı Yazım özelliği ilerleyen haftalarda yeni Gmail tasarımına geçen kullanıcılara resmen açılacak.

Google Haritalar Artık Daha Sosyal

Google Haritalar’da en çok dikkat çeken yenilik şüphesiz yeni gelen “Sizin İçin” sekmesi olacak. Bu sekmede bölgede yeni açılan restoranlar, popüler olan işletmeler Google Haritalar kullanıcılarına özel bir deneyim olarak sunulacak.

Google Haritalar aynı zamanda arkadaşlarınızla beraber bir konum seçmeniz için “Kısayol” özelliğini de yayınlamaya hazırlanıyor. Artık sevdiğini ve tekrar gitmek isteyeceğiniz konumları bir liste halinde arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz.

Arkadaşlarınız bu kısayollar listesinde beğendikleri mekanları oylarken aynı zamanda listeye kendi sevdikleri mekanları da ekleyebilecekler. Bugüne kadar Yelp ve Foursquare’de bir benzerine rastladığımız bu özellik, Google Haritalar’ı yalnızca bir navigasyon uygulaması olmaktan uzaklaştırarak sosyal ağ uygulaması tanımına yaklaştıracak.

Google Haritalar’a Artırılmış Gerçeklik Yeniliği

Bugüne dek Google Haritalar kullanan bir çok insanın bu yeniliği beklediğine eminiz. Özellikle de daha önce hiç gitmediğiniz konumlar yol bulmaya çalışıyorsanız arttırılmış gerçeklik özelliği sizi oldukça güvenli hissettirecek.

Kameranızı hangi yöne doğru tuttuğunuza bağlı olarak Google yapay zekayı Street View verisiyle eşleyerek size artırılmış gerçeklik ekranı telefonunuzda sunacak. Bu sayede arttırılmış gerçeklik görüntüleri ile sanki bir rehberle gezer gibi konuma ulaşabileceksiniz.

Google Haberler Yenilikleri

Geçtiğimiz haftasonu Google Haberler‘in yakında yenileceğinden bahsetmiştik. Google I/O 2018 etkinliğinde paylaşılan bazı detaylar ışığında yeni Google Haberler’in yapay zeka desteği ve daha spesifik bir yapıya sahip olacağını söyleyebiliriz. Arama motoru devi şirket yeni Google Haberler’i şu cümleler ile tanımlıyor:

Yeni Google News aynı haber hakkında internette bulunan farklı görüşleri size sunacak ve bakış açınıza yeni bir yaklaşım getirecek. Google Haberler’in yenilenen yapısı aslında çok daha öncelerde bir girişim olarak tanıttığımız Laserlike’a benziyor.