Google I/O Etkinliğinin Tarihi Belli Oldu!

Google‘ın her yıl düzenlediği Google I/O etkinliği bu yıl da Mountain View, Shoreline Amfitiyatrosu‘nda gerçekleşecek. Etkinliğin en çok ilgi çekici yanı genel olarak Google’ın geliştirmeleri üzerine konuşuluyor olması. Etkinlik 7 Mayıs’ta başlayacak ve 9’una kadar devam edecek.

I/O etkinliğinde Google, Android Q‘yu tanıtacak ve ürünlerinin güncellemelerini hakkında detaylı bilgiler verecek. Aynı zamanda Google standart olarak, önceki Android sürümlerinde olduğu gibi Android Q’nun resmi duyurusundan önce, Mart ayında geliştiricilerin beta sürümlerini yayınlayacak.

Bunun amacı işletim sisteminin beta testi yapılarak hataların belirlenmesinde hızlı adımlar atmak oluyor. Bundan dolayı da I/O etkinliğinin öncesinde Google, yaklaşık olarak 45 günlük bir süre verecek. Her seferinde olduğu gibi, şirket bunu henüz resmi olarak ifade etmedi. Ancak bunun yerine geçen seferki gibi bir bilmeceyi paylaştı.

Geçen yıl düzenlenen I/O etklinliğinde, Android Pie tanıtılmıştı. Kendi anasayfasında henüz bir güncelleme ya da Android Q hakkında bir bilgi yok. Ancak Şubat ayında bu sayfanın güncellenerek, daha yeni bilgiler ve etkinlikte yer alacak ürünlerin üzerine açıklamarın yapılması bekleniyor.

Ayrıca bkz: Android Q Çıkış Tarihi, Özellikleri ve Söylentileri