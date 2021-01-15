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Google İle Samsung Ortaklığı Büyümeye Devam Ediyor!

Samsung dün tanıttığı Galaxy S21 serisinin yanısıra Google ile ortaklığını büyütmeye başlıyor. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Google Samsung Galxay S21

Bilindiği üzere Samsung, 14 Ocak tarihinde yaptığı bir teknoloji etkinliğinde yeni Galaxy S21 ailesini tanıtmıştı. Yeni üst düzey özellikler ile gelen Galaxy S21 ailesi dikkatleri sadece böyle çekmedi. Aynı zamanda şirket bu tanıtımın yanında bir de Google ile genişlettiği ortaklığını da duyurdu.

Bu ortaklık ile birlikte Google Nest entegrasyonunu SmartThings‘e ve SmartThings kontrol panelini Android Auto‘ya getirildi. Bunun dışında Google, Mesajlar uygulamasını ve Discover Feed‘in Galaxy S21 ailesine özgü sunucağını belirtti.

Google, bu iki uygulamasını Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra‘ya özgü olabilmesi için yeni uygulama içi optimizasyonlar yapmaya başladı. Samsung‘un kendi mesajlar uygulaması cihazların içerisinde yer alacak olsa da kullanıcılar isterse Google Mesajlar uygulamasını Play Store‘dan indirebilir ve kullanabilirler.

Google Mesajlar uygulaması kullanıcılara yüksek çözünürlüklü resim ve video gönderebilme ve zengin web bağlantıları gibi birçok özellikler sunuyor.

Google, bir de Discover Feed uygulamasını Galaxy S21 ailesi için özgü kılmaya başladı. Bu uygulama One UI 3.1 güncellemesi ile birlikte aynı zamanda tabletlere de gelecek. Bununla birlikte Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra kullanıcıları Google‘ın TalkBack ekran okuyucusuna ilk erişen cihazları olacağını belirtmekte fayda var.

Google ve Samsung ilerleyen günlerde akıllı telefon ve tabletlerde yer alan ancak kullancılar tarafından pek fazla kullanılmayan gereksiz hizmetler var. İki şirket bu hizmetleri azaltmak için birlikte çalışmaya başlayacak.

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