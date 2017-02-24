Google, Intel Xeon Skylake İşlemcileri Kendi Cloud Platformunda Kullanmaya Başladığını Açıkladı

Google bugün bir blog yazısında, Google Cloud Platform için Skylake olarak bilinen yeni nesil Intel Xeon işlemcisinin kullanıma sunulduğunu açıkladı. Şirkete göre, bu nesil Intel işlemci, bulut sektöründeki müşteriler için ilk kez sunuluyor.

Skylake işlemcileri, en ağır hesaplamalar için kayan noktalı performansı iki katına çıkaran ve önceki sürümlerle karşılaştırıldığında toplam performansı %30’a kadar artıran Intel Gelişmiş Vektör Uzantıları’nı (AVX-512) içermekte. En çok yararlanacak olanlar Google’a göre bilimsel modelleme, genetik araştırma, 3D rendering, veri analizi ve mühendislik simülasyonları yapmak isteyen müşteriler.

Intel’in Genel Müdür Yardımcısı ve Veri Merkezi Grubunun GM’i Diane Bryant;

“Google ve Intel, Data Center yeniliği üzerinde çalışan uzun zamandır devam eden bir mühendislik ortaklığına sahip. En yeni Intel Xeon teknolojisinin şimdi Google Cloud Altyapısı’nda kullanılabildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz.Bu teknoloji, veri yoğunluğunu etkin bir biçimde hızlandıran yoğun yoğun iş yüklerinde önemli iyileştirmeler sağlıyor İşletmelerin operasyonlara ve büyümeye bağımlı olduğunu” söyledi.

Yeni işlemciler Google Bulut Platformunun şu bölgelerinde kullanılabiliyor: Batı Amerika, Doğu ABD, Orta Amerika, Batı Avrupa ve Doğu Asya Pasifik. Ayrıca, Google bu yeni tekliften yararlanmak isteyen müşteriler için bir form sağladı.