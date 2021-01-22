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Google, İnterneti Balonlarla Sağlama Girişimi Loon Projesini Sonlandırdı!

Google, bir projeye daha elveda dedi. İnterneti balonlarla sağlama girişimi sona erdi. İşte tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Alpabeth

Google’ın ana şirketi Alphabet, dünyanın uzak bölgelerine yüksek irtifa balonları aracılığıyla kablosuz internet bağlantısı sağlamayı amaçlayan bir girişim olan Loon’u kapattığını doğruladı.

Loon CEO’su Alastair Westgarth, girişimi kapatma kararının, istekli ortakların olmaması ve bu çaba etrafında sürdürülebilir bir iş modeli inşa edememekten kaynaklandığını söyledi. Böylece proje sonlandırılmış oldu.

Bu duyuruyu yapan bir blog gönderisinde, “Yol boyunca çok sayıda istekli ortak bulmuş olsak da, uzun vadeli, sürdürülebilir bir iş kurmak için maliyetleri yeterince düşürmenin bir yolunu bulamadık. Radikal yeni teknoloji geliştirmek doğası gereği riskli, ancak bu haberi vermeyi daha kolay hale getirmez.” sözleri yer aldı.

Alpabeth

Geçtiğimiz yıl şirket, Kenya abonelerine 50.000 kilometreden fazla bölgeye internet hizmeti sunmak için Kenya’da 35 balonluk bir filo havalandırdığını duyurmuştu. Kısa süre önce şirket, balonlarda orijinal navigasyon sisteminden daha iyi gezinmeyi kendi kendine öğretebilen yeni bir navigasyon sistemi kurmaya başlamıştı.

Kenya’daki ilk ticari projeyi başlatmadan önce, Project Loon’a Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından Porto Riko ve ABD Virgin Adaları üzerinde uçmak üzere 30 Project Loon balonu için deneysel bir lisans verilmişti.

2012’de başlayan Project Loon, daha önce Google X bölümünün bir parçasıydı. 2018 yılında, teknoloji devinin drone işi Wing ile birlikte Alphabet altında bağımsız bir şirket olarak ortaya çıktı. Girişim, 2019 yılında SoftBank destekli fondan yaklaşık 125 milyon dolar elde etmişti. Şimdi ise maliyet nedeniyle son bulması bir hayli üzücü doğrusu.

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KaynakMedium

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