Google Jamboard 55inç 4K beyaz tahta satışa çıktı

Google, beyaz tahta yapıyor, biliyor muydunuz? Arama devi Jamboard‘u geçen yıl Ekim ayında açıkladı ve şimdi nihayet satın alınabiliyor. Bununla birlikte, bu, evde kullanım için tasarlanmış bir ürün değildir. Bu, işyeri senaryolarını hedef alıyor ve tabii ki sadece bir tahta değil.

Esasen, Android’in üstünde özel bir beyaz tahta uygulaması çalıştıran 55 inçlik 4K dokunmatik ekranlı bir bilgisayar alıyorsunuz. İsteğe bağlı bir standı vardır ve üç renkte gelir: kobalt mavisi, karin kırmızısı ve grafit gri.

ABD’deyseniz, şimdi 4.999 dolara bir Jamboard sipariş edebilirsiniz. Bu miktarda nakit için aynı zamanda iki kalemi, bir silgi ve bir duvar askısı alıyorsunuz. Ekstra alacağınız standının fiyatı 30 Eylül’e kadar 1,199 dolar. Daha sonra 1,349 dolara çıkacak. Jamboard’ın yıllık yönetim ve destek ücreti yılda 300 $ (30 Eylül 2017 veya öncesinde) ve bundan sonra yılda 600 $ olacak.

Jamboard’u kullanmak için ücretli bir G Suite planı gereklidir. Cihaz, Kanada ve İngiltere’ye “bu yaz” piyasaya çıkıyor ve bundan sonra daha fazla ülkede kullanıma sunulacak.