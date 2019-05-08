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Google Katlanabilir Akıllı Telefonlar mı Geliyor?

Katlanabilir akıllı telefon dünyasına Google da girecek gibi duruyor...

By Muhammed Arslan

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Google Katlanabilir Akıllı Telefonlar mı Geliyor?

Bu yılın başında, en büyük iki akıllı telefon üreticisinden iki tane katlanabilir akıllı telefon gördük. Samsung‘un Galaxy Fold ve Huawei‘nin, Mate X‘i katlananabilir telefon dünyasının ilkleri oldu. Bu cihazlar, tablete benzer daha büyük ekranı görebilmek için açılabilir. Ancak standart akıllı telefonlara göre oldukça kalındırlar.

Bunları ilk nesil cihazlar olarak düşünürsek, yeni nesil cihazlarda donanım ve yazılım açısından daha iyi bir yaklaşım ortaya çıkabilir. Samsung ve Huawei’nin yanı sıra, Xiaomi ve OPPO gibi birkaç Çinli üretici de katlanabilir akıllı telefonlarının en azından protatip sürümlerini takdim etti.

Bugün ise rapor CNET’ten geliyor. CNET‘e göre, Google bir süredir katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde de çalışıyor. Google tarafından kısa süre önce yayınlanan en yeni Android Q Beta katlanabilir telefonda yer alıyor. Ancak, şirket henüz katlanabilir akıllı telefon için net bir açıklama yapmadı.

Corning Katlanabilir Gorilla Glass Üzerinde Çalışıyor!

Donanım açısından bir yorum yapacak olursak, Google donanım bölümünde hiç iyi olmadı. Amiral gemisi Pixel 3 ve Pixel 3 XL birçok sorunla karşılaştı. Kullanıcılar bile Google Pixel 3’ün AMOLED ekranından sarımsı bir renk tonu gösterdiğinden şikayet ettiler.

Huawei ve Samsung gibi şirket, katlanabilir akıllı telefon kategorisinde bir sonraki adımı atmak için daha iyi seçenekler olabilir. Apple’ın aksine, Google, tabletler için tasarlanan uygulamaları katlanabilir akıllı telefonlar tablet modunda sunma avantajına sahip değil.

Samsung Galaxy FOLD'ları Geri İstedi

Samsung Galaxy Note Edge‘i piyasaya sürdüğünde bile, kavisli ekran mükemmel değildi. Birkaç yinelemeden sonra, en son akıllı telefonlardaki çift eğri ekranlar kusursuz bir deneyim sundu. Samsung’un ABD’de Mayıs ayında Galaxy Fold akıllı telefonunu piyasaya sürmesi gerekiyordu.

Şirket, sergilenen sorunlar çıktıktan sonra çıkış tarihini süresiz olarak uzattı. Kısacası tam olarak ne zaman gelir bilinmez ama ortaya mükemmel bir deneyim çıkması için biraz daha gelişmeler yapılması gerkiyor.

KaynakCNET
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