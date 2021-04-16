Google, Katlanabilir Cihazlar Üzerinde Çalışıyor!

Xiaomi, yakın zamanda katlanabilir cihazlar üreten Huawei ve Samsung gibi birkaç şirketin arasına katılmıştı. Şimdi, yeni bir patent, Google’ın yeni katlanabilir telefonuna dair detayları ortaya koyuyor.

Bir raporua göre Google, katlanabilir cihazlara olan ilgisini gösteren bir patent başvurusunda bulundu. Şirket, “Katlanabilir Ekran Cihazı için Kaydırıcılı Dişli Setine Göre Menteşe Mekanizması” başlıklı ABD Patent Ofisine patent başvurusunda bulundu. Bu, söz konusu cihazın katlanabilir bir akıllı telefon, tablet ve hatta bir netbook olabileceği anlamına geliyor. Marka, patentte mevcut katlanabilir cihazların karşılaştığı sorunlara dikkat çekiyor ve patentinin bir çözüm sunduğunu belirtiyor.

Google patenti ilk olarak geleneksel menteşe mekanizmalarının eksikliklerini ve sorunlarını vurguluyor. Bundan sonra şirket, bir aygıtın “bir kaydırma mekanizmasına ve bir dişliye sahip bir menteşe düzeneğini içerebileceği kendi çözümünü sunuyor. Kaydırma mekanizması ve dişli seti, bir dönme hareketini bir birinci mahfaza veya bir ikinci mahfazanın birinin öteleme hareketine aktarmak için çalışıyor. “

Basitçe söylemek gerekirse, yeni menteşe mekanizması, esnek cihazın dönme hareketini aktarabiliyor ve herhangi bir hasar veya kırılma olmadan bükülmelere izin verebiliyor. Ne yazık ki, bu sadece bir patent. Google mühendislik ekibinin bu cihaz üzerinde çalıştığını ima etse de, somut bir şey sunmak için henüz çok erken. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.