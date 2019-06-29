Google Katlanabilir Telefon Patenleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasının önemli oyuncularından biri olan Google, yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Pixel serisini güncelleyen markanın, yeni akıllı telefon serileri içerisinde bir sürpriz sunmasının da mümkün olduğu ortaya çıktı. Buna göre Google Katlanabilir Telefon modelleri için hazırlıklar başladı.

Google Katlanabilir Telefon modelinin gündeme gelmesinin nedeni ise yeni akıllı telefonların patent görsellerinin ortaya çıkması. Google’ın yaptığı bir patent başvurusuyla beraber ortaya çıkan yeni akıllı telefonlar için beklentiler de şekillenmiş oldu.

Google Katlanabilir Telefon Neler Sunacak?

Patent görsellerine bakacak olursak Google Katlanabilir Telefon modeli, benzerlerinden farklı bir akıllı telefon olacak. Bu modelde sayfa tipi katlanabilirlik sunulacak. Telefonun sayfa sayfa yapıda olduğunu göreceğiz.

Sanki bir defter gibi bir kullanım sunacak olan yeni akıllı telefonun bu yapısı için tek bir menteşe sisteminin sunulması bekleniyor. Tam ortadan kullanılacak olan menteşeler için yine tam boy yapı kullanılacak. Yani uçtan uca tek bir menteşenin öne çıktığını göreceğiz. Yeni akıllı telefonların teknik özellikleri içinse çok fazla bilgi ortaya çıkmış değil.

Sadece tasarım için paylaşılan bu detayları biliyoruz. Patent görselleri dışında ekran boyutunun nasıl olacağı ya da Google Katlanabilir Telefon modelinde hangi işlemcilerin kullanılacağı gibi bilgiler paylaşılmış değil.

Kesin olan detay ise Google’ın bu yarışa girme isteği içerisinde olduğu. Katlanabilir akıllı telefonlar için ilk adımları atan Samsung, Huawei gibi markaların yeni bir rakibi karşımızda olacak.

Telefonun ne zaman tanıtılacağı ve teknik özelliklerinin neler olacağı konusunda bilgiler ortaya çıktığı zaman, sitemizde yeni detaylara yer vereceğiz. Pixel serisine devam eden bir model mi geleceği konusunda da bilgiler paylaşılmış değil.