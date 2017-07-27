Google Kayıpsız Görüntü Formatı Pik Üzerinde Çalışıyor

Google gayri resmi olarak Pik adı verilen internet için yeni bir kayıpsız görüntü formatı üzerinde çalışıyor. GitHub‘daki ReadMe‘ye göre, dizinde bir kodlayıcı ve biçim için bir kod çözücü bulunmakta. Şirket, projenin daha araştırma aşamasında olduğunu ve herhangi bir amaç için kullanılmaması konusunda uyarıyor.

ReadMe dosyasında ayrıca Pik‘in Haswell gibi bir AVX2 ve FMA özellikli işlemci gerektirdiği açıklanıyor. Google’ın yazılımı kullanmaması için uyarıda bulunmasına rağmen, kaynak kodun nasıl çalıştırılacağını biliyorsanız, yeni şeyler denemek isteyen herkes için talimatlar bulunmakta.

Google’ın mevcut kayıpsız (ve kayıpsız) görüntü formatı WebP, 2010 yılının Eylül ayında duyurulmuştu. Google’ın zaman içinde bu noktada WebP’yi Pik’in lehine kullanıp kullanmayacağı şu an için belli değil.