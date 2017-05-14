Google Kişiler Uygulamalası Yenilendi!

Google, Kişiler uygulamasını 2.0 sürümüne yeniden tasarladı. Yeni sürüm, daha temiz bir arayüz getiriyor ve hesap değiştiricisi daha iyi bir şekilde çalışıyor.

Şimdi, diğer Google uygulamalarında olduğu gibi bir hesap değiştirme düğmesi olan bir slayt menüsü var (Drive veya Gmail’i düşünün).

İletişim sayfası da bir yeniden tasarım görünüyor. Daha önce kişiler resmi, aşağıdaki tüm kişi bilgileriyle birlikte ekranın yarısını aldı – resim çok daha küçük bir daire ve bir bakışta çok daha fazlasına sahip oluyorsunuz.

Nihayet ve oldukça doğal olarak Kişiler 2.0 yeni Android O bildirim ekranını da destekliyor.