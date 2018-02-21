Google Klavye 7.0.2 Beta Yayınlandı: GIF ve Emojiler Öne Çıkacak

Google‘ın Android cihazlar için kullanılan klavye uygulaması Google Klavye diğer adıyla Gboard bugün 7.0.2 beta sürümüne güncellendi. Kore ve Çin dilleri için artık dil desteği var. Ayrıca GIF’leri / çıkartmaları / emojileri tek bir arama çubuğu içinde arama seçeneği de dahil olmak üzere kullanıcılara birkaç yeni özellik getiren Google Klavye (Gboard) 7.0.2 beta yayına başladı.

Gboard beta’nın bize getirdiği ilk yeni özellik “Tüm Medyayı Ara” çubuğudur. Bu seçenek emoji, GIF ve çıkartmalar arasında aynı anda yeni arama çubuğuna bir anahtar kelime yazarak arama yapmanıza olanak tanır. Örneğin “gülümseme” yazarsanız, anahtar kelimeyi içeren tüm emoji, GIF ve çıkartmalar ekranınızda görünür. Yeni arama çubuğuna erişmek için emoji simgesine ve ardından klavyenin altındaki büyüteç tuşuna basın.

Güncellemede ayrıca Çince ve Korece için ek desteği de aldık. Bunlar Gboard 6.7 beta sürümünde aslında eklenmişti. Ancak sürüm yayınlanmadan kaldırıldı. Yine de artık bu dillerin tam desteği sonunda bugün gerçekleşti ve uygulamanın içindeki Diller menüsünden seçilebilecekmiş gibi görünüyorlar. Dilleri beğeninize göre özelleştirme seçeneğine de sahipsiniz. Örneğin klavye stilleri arasında geçiş yapmak veya İngilizce kelime önerilerini etkinleştirmek/devre dışı bırakabilirsiniz.