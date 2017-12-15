Google Klavye Güncellendi - El Yazısı Desteği, Hızlı Silme ve dahası

Google‘ın popüler klavye uygulaması Google Klavye (Gboard) güncellendi. Son güncellemeden sonra bir sürü işlevsel özellik geliyor. En dikkat çekici şey ise el yazısı desteği gibi görünüyor.

El yazısını denemek isterseniz, “Dil Ayarları” kısmına tıklayın, istediğiniz el yazısı dilini seçin. Bu işlevsellik binlerce simge ve karakter içeren alfabeler için çok yararlı olacak ancak el yazısı özelliği tüm diller için de kullanılabilir.

Diğer yeni özellikler arasında ise; URL alanındaki öneriler, yeni bir hızlı silme özelliği ve ek 19 Hint dili desteği bulunmaktadır.

Aşağıdaki diller ve türevleri eklendi:

Awadhi, Bambara, Bundeli, Emilian-Romagnol, Fulani, Gilaki, Hiligaynon, Jamaikalı Patois, Kumaoni, Lambadi, Lombard, Madurese, Minangkabau, Mazanderani, Nahuatl, Napoliten, Norveççe (Nynorsk) , Piedmontese, Sadri, Santali (Devanagari ve Bengalce), Sicilya, Sylheti, Venetian ve Zazaca.

Google Klavye‘nin en yeni sürümüne güncellemeyi unutmayın. Deneyin ve yorumlarınızı lütfen bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.