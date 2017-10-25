Google, Kuantum Bilgisayarlarını Kimyagerlerin Hizmetine Açıyor

Google, kimyagerleri ve maddi bilim adamlarını kuantum bilgisayarlara erişimi sağlamak ve endüstriye destek vermek için bir miktar açık kaynak, ücretsiz kullanımlı yazılım yayınladı. Google, kuantum bilgisayarlarda elektronik yapı hesaplamaları yapmak için yeni bir Python paketi olan OpenFermion‘u oluşturma konusunda Rigetti Computing ve diğerleri ile birlikte çalışıyordu.

Duyuruda, Rigetti Computing şunları söyledi:

“OpenFermion, kullanıcıların basit yöntemlerle ve tanıdık veri yapılarıyla kuantum kimyasal simülasyonlarını kuantum hesaplamalara dönüştürmelerine yardımcı oluyor. Rigetti’nin Ormanı gibi kuantum hesaplama ortamlarıyla birlikte, Psi4 ve PySCF gibi ortak kuantum kimya simülasyon paketleri ile bütünleşir. Bu kombinasyon her iki alandaki bilim insanlarının, kuantum cihazları kullanarak Fermiyonik sistemlerin simülasyon yöntemlerini geliştirmesini kolaylaştırıyor. “

Duyuruda Rigetti, OpenFermion‘u kapasitesi nedeniyle heyecanlandığını söyledi. Hem teknoloji endüstrisi hem de akademisyenler yeni yazılımı üretmek için işbirliği yaptılar. Rigetti Computing, Google, Harvard, ETH-Zürih, Oxford, NASA QuAIL, Dartmouth ve Michigan Üniversitesi bu işbirliğinin içerisinde yer alıyor.

Geliştirme, kuantum bilgisayar alanı için kesinlikle harika ve Google, bir kuantum bilgisayarın klasik bir bilgisayarın yapamayacağını yapan kuantum üstünlüğü elde etmeyi umduğunu söyledi.